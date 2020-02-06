«Все постановка»: заявлявшую о связи с Серовым Дарью Друзьяк уличили во лжи

В 2018 году в эфире одного из ток-шоу разгорелся скандал. Тогда Дарья Друзьяк заявила, что ее изнасиловал Александр Серов. Девушка плакала на глазах Андрея Малахова, утверждая, что певец сначала приютил ее, пообещал помочь с карьерой, а потом воспользовался и выкинул на улицу. Сам артист был возмущен ее словами. Он признался, что знает девушку, но никогда не вступал с ней в интимную связь.

Дальше все стала развиваться словно по сценарию для мыльной оперы. Дарья объявила, что беременна. Она демонстрировала всем тест с двумя полосками. Затем у нее прямо в студии телепередачи пошла кровь якобы на нервной почве. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» стала утверждать, что ее преследуют люди Серова. Вскоре она объявила, что ее похитили из больницы и удерживали несколько дней в отеле, пока ее чудом не спасли друзья.

Впервые спустя полтора года Друзьяк пришла в студию передачи «На самом деле» и согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Она снова по порядку озвучила события, связанные с Серовым. «Когда было похищение, я думала, что это было дело рук Александра Николаевича, так как его люди мне постоянно угрожали. Это происходило и на очной ставке с ним», — отметила героиня. Девушка пояснила, что после похищения у нее произошел гормональный сбой и она потеряла будущего ребенка.

Друзьяк рассказала, что в отеле за ней присматривала вооружения женщина Екатерина Логинова. По словам скандальной особы, она уличила момент, когда ее надзирательница отвлеклась, и сбросила геолокацию друзьям. Вскоре четыре человека приехали и спасли ее из плена. Однако на видеокадрах та самая женщина истошно кричит, когда в номер врываются посторонние люди. После этого та самая Екатерина появилась в студии. Она оказалась сотрудницей передачи «На самом деле».

Как оказалось, Дарья сама позвонила редакторам ток-шоу, когда была в больнице и попросила пристанища, так как ее якобы преследовали люди Серова. Женщина заявила, что девушка нагло врет о том, что ее удерживали в гостинице и похищали. А врач-акушер Нона Осепян объяснила, что Друзьяк во время сдачи анализов на ХГЧ неправильно назвала отчество и первые результаты анализы оказались отрицательными, а вторые — положительными. Но перед вторым анализом девушка заперлась в туалете на 30 минут.

«Как выяснилось, вы в это время делали себе инъекцию препарата ХГЧ, который повышает уровень ХГЧ и может сфальсифицировать беременность», — пояснила медик.

После этого Роман Устюжанин провел проверку на детекторе лжи. Слова Дарьи о том, что она жила в квартире Серова и ничего у него не крала, подтвердились. При этом выяснилось, что она была судима. Подтвердилось и то, что девушка намеренно применяла препараты, повышающие уровень ХГЧ в крови, так как не была беременна, а выкидыш в студии передач Малахова был симулирован. Врала Друзьяк и о том, что Серов был с ней груб и истязал ее. Это показала проверка на полиграфе. «Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна. Это полная постановка. Полная постановка, спланированная заранее», — резюмировал Устюжанин.

«А как вы думаете, глупая пэтэушница могла бы это все сделать? Столько серий снять и спустя два года прийти к вам?» — высказалась Дарья.

В студии находился продюсер Иван Ирбис. Он признался, что в свое время Друзьяк обошла много пиар-агенств и просила, чтобы ее прославили с темой про Серова.