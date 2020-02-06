Одинаковые имена и отсутствие пенсий: Бадоеву удивил балийский колорит

Необычным укладом жизни удивил Бали телеведущую «Жизнь других» Жанну Бадоеву. В новом выпуске, который выйдет в эфир в грядущее воскресенье, журналистка полюбовалась райским островом и познакомилась с местными жителями. Оказалось, что дни коренных балийцев не так воздушны, как у тех, кто приезжает сюда отдыхать.

Так, например, люди не могут похвастаться разнообразием имен. Около 90% всех живущих здесь, по словам Жанны, зовут Ваянами, Маде, Нюманами и Кетутами. Какое имя тебе достанется, зависит лишь от очередности появления. Кроме того, местные жители настолько набожны и религиозны, что готовы потратить последние деньги, чтобы задобрить богов. Если на коммунальные платежи люди тратят по 10 долларов в месяц, то на церемониальные цветы и корзины с фруктами – 200 долларов.

Самой распространенной сферой, где можно заработать деньги, считается туризм. Горничные, например, зарабатывают около 300 долларов в месяц (15-20 тысяч рублей) и постоянно ждут повышения. Примерно тот же уровень зарплат отмечается у аниматоров и официантов.

Еще одно важное отличие Бали от европейского уклада – здесь местным жителям не платят пенсии. Народ вынужден работать до самой смерти, чтобы обеспечить себе пропитание и достойную жизнь. Те же, кто решается прекратить трудовую деятельность, зарабатывают на петушиных боях. С одного боя можно заработать от 7 до 70 долларов (450 до 4500 рублей).