Одной из участниц шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет Настя Рыбка

Внезапные новости из мира шоу-бизнеса, секретной участницей нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет скандально известная своими неразборчивыми связями Настя Рыбка, девушка из Белоруссии. Биография у Насти на редкость богатая, вряд ли кто-то захотел бы жить так же, ведь ей удалось провести целый год в тюрьме, да не в России, а в Тайланде, а о суровости тех мест лишения свободы ходят легенды в криминальном мире. Но, видимо ей не хватило Азии в своей жизни, поэтому совсем скоро она вновь ощутит на себе жаркое азиатское солнце, но на этот раз в телепроекте.

Как рассказывает сама Рыбка, у нее нет далеко идущих планов или амбициозных целей, в данный момент она просто хочет хотя бы несколько дней провести без смартфона на отдаленном острове, избавившись от внимания назойливых поклонников. Также она надеется, что ее отпуск не закончится в первый же день и ей удастся отдохнуть подольше. Также девушка не растеряла свою «скромность», ведь по ее словам, красивых с острова не выгоняют, а значит она зависнет там надолго.

Новый сезон телепроекта начнется на канале ТВ-3 уже в эту субботу, 8 февраля. Пока непонятно, в какой момент Настя присоединится к игре на выживание, также все еще не ясно, почему ее считают звездой. Все ответы на вопросы в самом ближайшем выпуске шоу.