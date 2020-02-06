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Одной из участниц шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет Настя Рыбка

По словам скандально известной девушки, она просто надеется пару дней отдохнуть от телефона.

Одной из участниц шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет Настя Рыбка
Настя Рыбка. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Внезапные новости из мира шоу-бизнеса, секретной участницей нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет скандально известная своими неразборчивыми связями Настя Рыбка, девушка из Белоруссии. Биография у Насти на редкость богатая, вряд ли кто-то захотел бы жить так же, ведь ей удалось провести целый год в тюрьме, да не в России, а в Тайланде, а о суровости тех мест лишения свободы ходят легенды в криминальном мире. Но, видимо ей не хватило Азии в своей жизни, поэтому совсем скоро она вновь ощутит на себе жаркое азиатское солнце, но на этот раз в телепроекте.

Как рассказывает сама Рыбка, у нее нет далеко идущих планов или амбициозных целей, в данный момент она просто хочет хотя бы несколько дней провести без смартфона на отдаленном острове, избавившись от внимания назойливых поклонников. Также она надеется, что ее отпуск не закончится в первый же день и ей удастся отдохнуть подольше. Также девушка не растеряла свою «скромность», ведь по ее словам, красивых с острова не выгоняют, а значит она зависнет там надолго.

Новый сезон телепроекта начнется на канале ТВ-3 уже в эту субботу, 8 февраля. Пока непонятно, в какой момент Настя присоединится к игре на выживание, также все еще не ясно, почему ее считают звездой. Все ответы на вопросы в самом ближайшем выпуске шоу.

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Одной из участниц шоу «Последний герой. Зрители против звезд» станет Настя Рыбка
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