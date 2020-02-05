Ведущий Сергей Малоземов вошел в топ-20 рейтинга доверия россиян

Сергей Малоземов ведет передачи «Чудо техники» и «Живая еда» на канале НТВ. Он является журналистом с медицинским образованием. Ведущий рассказывает о том, как вкусно питаться без последствий в кулинарной передаче, а во второй — путешествует по всему миру и общается с авторами самых интересных исследований и изобретений. Похоже, что Сергею удалось завоевать не только любовь зрителей, но и их доверие.

Недавно исследовательский холдинг «Ромир» составил рейтинг доверия россиян среди телеведущих, актеров и блогеров. Примечательно, что Малоземов вошел в топ-20 этого рейтинга, который был составлен на основе опроса жителей городов по всей России с численностью населения от 100 тысяч жителей.

«Для меня очень неожиданно и приятно оказаться в числе людей, которым доверяют. Вижу в этом важное подтверждение правильности того, что я делаю вместе со своей большой командой (без которой был бы невозможен такой результат). Вот уже семь с лишним лет в программе «Чудо техники», а затем и в «Живой еде» мы стараемся честно исследовать с научной точки зрения мир вокруг, и при таком беспристрастном, не настроенном на поиски скандалов рассмотрении, он оказывается не так уж страшен, и возникает надежда на то, что наука и прогресс (ну и красота, конечно) его непременно спасут!» — поделился ведущий.

Напомним, что по итогам 2019 года авторская программа Сергея «Чудо техники» с рейтингом 2,9% и долей 13% в аудитории все 4+ заняла первое место в топ-10 познавательных программ. Напомним, что эта передача выходит в эфир по воскресениям в 11:00, а «Живая еда» — по субботам в 11:00 на НТВ.