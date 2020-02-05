Актер Алексей Кравченко раскроет семейные тайны в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 8 февраля, в популярную программу «Секрет на миллион» придет Заслуженный артист России, актер Алексей Кравченко. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой он поведает тайны, о которых молчал долгие годы. Каким был его билет в кино, и что за испытания остались за кадром.

Брутальный мужчина рос без отца, а затем сам ушел из семьи, позже пытался найти общий язык с собственными детьми. Почему он изменял своей первой жене, а, прожив 14 лет с любовью всей своей жизни, так и не отвел ее в ЗАГС? Кто из женщин смог навсегда разбить нежное сердце сурового актера? Ответы на эти вопросы узнают зрители канала НТВ.

Также в студии программы ожидается визит отца Алексея Кравченко. Мужчинам есть, что сказать друг другу после стольких лет. О семье, карьере, преданности и предательстве 50-летний артист поведает сам — 8 февраля, в 20:50 на НТВ в передаче «Секрет на миллион».