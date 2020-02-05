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Иван Ургант появился в эфире Первого канала в трусах

И попросил Жан-Поля Готье подшить ему брюки.

Иван Ургант появился в эфире Первого канала в трусах
Иван Ургант. Стоп-кадр: Первый канал

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу неожиданно предстал перед зрителями в веселеньких семейных трусах ярко-синего цвета.

Иван Ургант. Фото
Иван Ургант. Стоп-кадр: Первый канал

«Присел, лопнули штаны. Хорошо, что в Останкино есть человек, который может эти штаны подшить», — объяснил в камеру ведущий.

Человеком, который способен заштопать брюки российскому журналисту, оказался никто иной, как сам Жан-Поль Готье. Кутюрье деловито сидел рядом на стульчике и орудовал иголкой с ниткой. «Я закончил», — сказал он по-французски и протянул готовые брюки Ивану. Однако развернув их, ведущий понял, что это уже юбка.

Иван Ургант и Готье. Фото
Иван Ургант и Готье. Стоп-кадр: Первый канал

Зрители из студии Первого канала просто упали со смеху от такого превращения. После столь веселого начала последовало грустная новость для многих российских телезрителей — Готье решил покинуть мир моды и уйти на пенсию.

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Иван Ургант появился в эфире Первого канала в трусах
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