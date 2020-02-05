Иван Ургант появился в эфире Первого канала в трусах

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу неожиданно предстал перед зрителями в веселеньких семейных трусах ярко-синего цвета.

«Присел, лопнули штаны. Хорошо, что в Останкино есть человек, который может эти штаны подшить», — объяснил в камеру ведущий.

Человеком, который способен заштопать брюки российскому журналисту, оказался никто иной, как сам Жан-Поль Готье. Кутюрье деловито сидел рядом на стульчике и орудовал иголкой с ниткой. «Я закончил», — сказал он по-французски и протянул готовые брюки Ивану. Однако развернув их, ведущий понял, что это уже юбка.

Зрители из студии Первого канала просто упали со смеху от такого превращения. После столь веселого начала последовало грустная новость для многих российских телезрителей — Готье решил покинуть мир моды и уйти на пенсию.