В новый «Холостяк» пришла бывшая девушка Батрутдинова в образе монашки

В Сети появился первый трейлер нового сезона «Холостяка» на ТНТ. Впервые в истории проекта главным героем программы станет медик — врач-стоматолог Антон Криворотов. Он никогда не участвовал в телевизионных проектах и этот опыт для него дебютный. Однако среди претенденток на его сердце оказалась дама бывалая.

Вновь попытать свое счастье решила Алина Чусь, которая уже участвовала в программе с Тимуром Батрутдиновым. Тогда выяснилось, что между молодыми людьми были некогда отношения, которые не смогли возобновиться на шоу. Молодым людям ничего не оставалось сделать как признать, что их «свечам» уже не суждено «вспыхнуть». В итоге дерзкая блондинка ушла с проекта ни с чем.

В своей второй приход на «Холостяк» девушка объявилась в костюме монашки. Что это означает, пока не известно.

Среди лиц невест также можно разглядеть таких небезызвестных девушек, как Милана Тюльпанова (экс-супруга футболиста Александра Кержакова), и модель Лиза Адаменко, которая прославилась тем, что вышла замуж в 18 лет за 55-летнего топ-менеджера сингапурского отделения «Лукойла».

Кстати, судя по промо-ролику шоу, Криворотов оказался не таким уж обычным доктором. Поддержать его на эфир пришли Павел Деревянко и Ирина Горбачева. Актер признался, что дружит с Антоном уже пять лет.