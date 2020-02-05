ТВ-проекты

В новый «Холостяк» пришла бывшая девушка Батрутдинова в образе монашки

Алина Чусь попытает счастье на проекте второй раз.

В новый «Холостяк» пришла бывшая девушка Батрутдинова в образе монашки
Тимур Батрутдинов. Фото: Global look press

В Сети появился первый трейлер нового сезона «Холостяка» на ТНТ. Впервые в истории проекта главным героем программы станет медик — врач-стоматолог Антон Криворотов. Он никогда не участвовал в телевизионных проектах и этот опыт для него дебютный. Однако среди претенденток на его сердце оказалась дама бывалая.

Вновь попытать свое счастье решила Алина Чусь, которая уже участвовала в программе с Тимуром Батрутдиновым. Тогда выяснилось, что между молодыми людьми были некогда отношения, которые не смогли возобновиться на шоу. Молодым людям ничего не оставалось сделать как признать, что их «свечам» уже не суждено «вспыхнуть». В итоге дерзкая блондинка ушла с проекта ни с чем.

В своей второй приход на «Холостяк» девушка объявилась в костюме монашки. Что это означает, пока не известно.

Алина Чусь. Стоп-кадр из нового "Холостяка". Фото
Алина Чусь. Стоп-кадр из нового «Холостяка».

Среди лиц невест также можно разглядеть таких небезызвестных девушек, как Милана Тюльпанова (экс-супруга футболиста Александра Кержакова), и модель Лиза Адаменко, которая прославилась тем, что вышла замуж в 18 лет за 55-летнего топ-менеджера сингапурского отделения «Лукойла».

Кстати, судя по промо-ролику шоу, Криворотов оказался не таким уж обычным доктором. Поддержать его на эфир пришли Павел Деревянко и Ирина Горбачева. Актер признался, что дружит с Антоном уже пять лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Холостяк»Алина ЧусьАнтон КриворотовБатрутдиновНовости googleновый сезон шоу "Холостяк"Тимур БатрутдиновХолостяк
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В новый «Холостяк» пришла бывшая девушка Батрутдинова в образе монашки
Интересно?
Поделись с друзьями: