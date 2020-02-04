Первый канал обосновал причину отказа от трансляции «Оскара»

«Первый канал» обосновал отказ от трансляции самой знаменитой кинопремии «Оскар». Ранее стало известно, что эксклюзивные права на показ получил онлайн-кинотеатр Okko. В прошлом году Первый также отказался от сделки с «Диснеем», и тогда право на трансляцию получил «Яндекс».

В пресс-службе телеканала газете РБК пояснили, что посчитали вложение средств в трансляцию нерентабельным. Компания подсчитала затраты на приобретение и проявленный к «Оскару» интерес и пришла к выводу, что год от года внимание к мероприятию со стороны зрителей падает.

«Динамика рейтингов «Оскара» в последние несколько лет была падающей», — приводят слова официальных представителей журналисты.

Сейчас в медиапространстве активно гадают о стоимости сделки между Okko и «Диснеем». Примечательно, что ни одна, ни вторая сторона этот аспект сотрудничества не раскрывает. На вопрос же о том, почему «Яндекс» отказался претендовать на повторную трансляцию, аналитики отвечают – скорее всего, у фирмы была та же причина, которую уже озвучили на Первом.