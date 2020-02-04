Собчак восхитилась программой Познера, где Богомолова назвали «клиентом»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов стал собеседником Владимира Познера в его авторской программе на Первом канале.

Ведущий с первых слов дал характеристику режиссеру: «Ну и клиент мне достался». Вспомнив высказывания Константина о себе самом. Муж Ксении Собчак рассказывал в СМИ, что он «внутренне крайне самоуверен и самовлюблен», «крайне нетерпимый и не толерантный», при этом обладающий «очень высокой самооценкой».

После Владимир Познер вспомнил, что Богомолов, вступив в должность худрука, дал первое интервью именно жене, намекнув на слабохарактерность Константина. Тем не менее, это интервью восхитило Ксению Анатольевну.