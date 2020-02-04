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Собчак восхитилась программой Познера, где Богомолова назвали «клиентом»

Ведущий указал на слабость характера худрука театра на Малой Бронной.

Собчак восхитилась программой Познера, где Богомолова назвали «клиентом»
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Михаил Фролов. КП

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов стал собеседником Владимира Познера в его авторской программе на Первом канале.

Ведущий с первых слов дал характеристику режиссеру: «Ну и клиент мне достался». Вспомнив высказывания Константина о себе самом. Муж Ксении Собчак рассказывал в СМИ, что он «внутренне крайне самоуверен и самовлюблен», «крайне нетерпимый и не толерантный», при этом обладающий «очень высокой самооценкой».

После Владимир Познер вспомнил, что Богомолов, вступив в должность худрука, дал первое интервью именно жене, намекнув на слабохарактерность Константина. Тем не менее, это интервью восхитило Ксению Анатольевну.

«Очень эмоциональное получилось интервью, и очень сущностное. Тот случай, когда горжусь интервьюируемым и восхищаюсь интервьюером», — написала она в своем блоге.

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Собчак восхитилась программой Познера, где Богомолова назвали «клиентом»
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