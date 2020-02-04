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«Любаша поплыла»: Толкалина вынудила Урганта выпить на брудершафт и поцеловаться

Актриса удивила ведущих шоу на Первом канале своим непосредственным поведением.

«Любаша поплыла»: Толкалина вынудила Урганта выпить на брудершафт и поцеловаться
Любовь Толкалина. Фото: Борис Кудрявов. КП.

41-летняя Любовь Толкалина сразила ведущих программы «Вечерний Ургант» своим непосредственным поведением. Звезда российского кино начала удивлять, начиная с «пролога» шоу.

«Любочка хотела, чтобы я ее покрутил», — сказал Ургант и действительно раскрутил Толкалину за руку. В какой-то момент он прекратил это делать, однако актриса не остановилась. «Люба продолжает крутиться без меня, потому что ей все равно», — констатировал Иван.

Однако самое интересное ждало ведущего впереди. Появившись в студии, актриса практически сходу предложила выпить Урганту на брудершафт и «перейти на «ты»». Произведя  ритуал с кружками, Иван спросил свою собеседницу: «Теперь можем перейти на «ты»»? «А теперь поцеловаться!» — потребовала Толкалина. Иван покорно сделал все, что требовала игривая звезда.

Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Ургант и Толкалина. Кадр из «Вечернего Урганта»

«Люб, ну ты вообще! Ну ты устроила, Люба!» — удивился ведущий.

Это не остановило Толкалину. Дальше она стала вскакивать со своего места и изображать своих коллег Александра Лазарева и Кирилла Гребенщикова, странно раздвигая ноги.

«Люба, прости… Люба, многие подумают, что ты… Люба, люди подумают, что ты бредишь», — пытался угомонить артистку Иван, но не смог. В итоге просто резюмировал: «Ребята, Любаша поплыла».

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«Любаша поплыла»: Толкалина вынудила Урганта выпить на брудершафт и поцеловаться
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