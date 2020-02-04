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«Есть вещи, от которых не просто отмыться»: Ургант высмеял рекламный ролик Собчак

Богомолов снял для своей жены рекламный клип в ванной.

«Есть вещи, от которых не просто отмыться»: Ургант высмеял рекламный ролик Собчак
Иван Ургант. Кадр из «Вечернего Урганта»

Накануне Первый канал анонсировал выход нового шоу с участием Ксении Собчак. По этому случаю муж светской львицы Константин Богомолов создал очередной проморолик. Его сюжет не отличался принципиально от предыдущего, который выходил в сентябре 2019 года. Прошлая интрига ничем плодотворным не закончилась – шоу мир так и не увидел.

В центре сюжета нового клипа опять оказалась Ксения Собчак, возлежащая в ванне и беседующая с неким Андреем, намекая на Малахова.

Иван Ургант позабавился над этим продолжительным рекламным актом в своем вечернем шоу.

«Она говорит с каким-то Андреем, что скоро-скоро, мы готовимся… И, конечно, у всех вопрос: «О чем шоу?». Никто не понимает. Судя по тому, что Ксения Собчак уже полгода не вылезает из ванной, есть вещи, от которых не просто отмыться», — сказал ведущий программы.

Отметим, что Ксения Собчак будет вести новое шоу «Док-Ток» не одна. Компанию ей составит Александр Гордон.

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«Есть вещи, от которых не просто отмыться»: Ургант высмеял рекламный ролик Собчак
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