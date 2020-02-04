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«Вы дали его супруге»: Познер ткнул носом Богомолова в его слабое интервью Собчак

Режиссер раскритиковал в нем кухонные разговоры.

«Вы дали его супруге»: Познер ткнул носом Богомолова в его слабое интервью Собчак
Константин Богомолов. Фото: Global look press.

Константин Богомолов стал гостем авторской передачи Владимира Познера на «Первом канале». Ведущий практически сразу же начал разговор с вопроса о первом интервью худрука Театра на Малой Бронной в новом качестве.

«Вы дали его супруге. Ничего плохого в этом не вижу, но ожидать от близкого человека какие-то трудные вопросы, ставящие вас в тупик, не приходится», — заметил Познер. «Не приходится», — признался Богомолов, улыбаясь. Ведущий ответил, что ему все понятно.

Позже Владимир Познер вернулся к интервью Собчак, вспомнив некоторые высказывания режиссера. И, в частности, о том, что он ненавидит «разговоры на кухне», которые «вызывают у него брезгливость» и постепенно «перетекают в Facebook». Ведущий удивился, ведь все люди, выросшие на постсоветском пространстве, знакомы с этими разговорами. «Ваши родители не разговаривали на кухне?» — спросил Познер.

Богомолов заявил, что было такое, но сейчас время изменилось и от слов нужно переходить к делу. Про Facebook он высказался еще жестче.

«Это бесовское пространство, где бесы из людей выходят», — сказал он.

Константин заметил, что до сих пор не может понять, каким чудом интеллигентные нормальные люди неожиданно превращаются на этой площадке в совершенно злобных особей, позволяющих себе хамить совершенно незнакомым людям. А потом в жизни вести себя опять вполне культурно как ни в чем не бывало.

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«Вы дали его супруге»: Познер ткнул носом Богомолова в его слабое интервью Собчак
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