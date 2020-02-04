«Все особи мужского пола думают только «одним местом»: что покажут на этой неделе в «Модном приговоре»

На этой неделе в любимой у многих читателей Teleprogramma.pro передаче «Модный приговор» будет много интересного.

Защищать одну из героинь будет звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина, а помогут ей в этом Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко и историк моды Александр Васильев.

Во вторник героинями «Модного приговора» станут мать и дочь

Жанна Цыганкова считает, что ее мама слишком рано записала себя в бабушки и поставила крест на личной жизни. По мнению дочери, Елене Муротовой в гардеробе не хватает яркости и смелости. Елена же уверена в другом – в 55 лет ей не о мужчинах нужно думать, а о внуках и любимой работе. Тем более нормальных мужчин не осталось — даже «кривых» и «косых» разобрали. В ее гардеробе остались только темные цвета и вещи широкого кроя, это ее бронежилет от мужского внимания и ненужных взглядов. За свою жизнь она чего только не повидала, и теперь стойко уверена: все особи мужского пола думают только «одним местом».

Она больше не готова бороться за любовь, и чем меньше внимания на нее обращают, тем меньше вероятность наткнуться на «озабоченных». После преображения Елена кардинально изменила свою точку зрения и пришла к выводу, что нужно быть яркой и эффектной, тогда и мужчины потянутся соответствующие.

В среду модному судье Александру Васильеву придется разбираться с подругами

Лилия обвиняет свою коллегу Галию в том, что та выглядит неподобающе возрасту и статусу, а потому совершенно не вписывается в молодой коллектив крупной московской компании. По офису Галия щеголяет в резиновых сланцах оранжевого цвета на шерстяной носок, либо в излюбленных вахтовых ботинках. Молодые коллеги за глаза называют ее «бабулей». Но становиться бабулей Галие еще рано, ведь она ни разу не была замужем и даже на свидании с мужчиной. Поддерживать и защищать Галию пригласили Екатерину Скулкину.

В четверг в «Модном приговоре» сын и мать

Алексей обеспокоен тем, что своей любовью к кошкам, количество которых все время увеличивается, мама доведет себя до безумия. Он обвиняет Анну в том, что она не умеет правильно сочетать одежду: блестящие меховые угги носит с бесформенными пуховиками, строгие юбки с кроссовками. В гардеробе преимущественно одежда оверсайз, которая искажает силуэт. Молодой человек уверен, что в таком виде достойного мужчину мама не встретит, а одиночество женщина переносит тяжело. Анна не понимает претензий сына и утверждает, что всегда была модницей. Настоящий мужчина должен обратить внимание на внутренние качества и полюбить Анну вместе со всеми ее кошками.

«Ты никому не нужна», — сказала мне мама»

Героиня Екатерина не была окружена любовью с раннего детства, вместо теплых слов – сплошные упреки и контроль матери. Мечтая о внимании, она вышла замуж, но сказки со счастливым финалом не получилось. Когда Катя забеременела третьим ребенком, муж поставил ей условие: «Либо я, либо он». После его ухода из семьи, Екатерина осталась одна с тремя детьми. Взвалив на себя все проблемы, она поняла: внешность не главное, да и в любви ей ничего не светит. С тех пор самооценка стремилась к нулю, а килограммы предательски росли. Чтобы помочь героине распрощаться с комплексами, в студию пригласили Елену Байкову — диетолога и специалиста по снижению веса.

Елена провела эксперимент прямо в студии, дала несколько заданий, а также рассказала, как избавиться от комплексов и сбросить ненавистные килограммы.

В финале программы, выслушав мнения ведущих и получив горячую поддержку от Юлии Барановской, которая выступала на стороне защиты, Екатерина пообещала изменить свою жизнь.

А вы смотрите программу «Модный приговор»? Хотели бы принять участие?