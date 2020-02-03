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«Она в каждой ванне затычка»: Малахов ответил на интригующий ролик Собчак про шоу

Светская львица будет вести на «Первом канале» новую программу.

«Она в каждой ванне затычка»: Малахов ответил на интригующий ролик Собчак про шоу
Андрей Малахов. Фото: Global look press.

«Первый канал» анонсировал выход нового шоу Ксении Собчак под названием «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». Проморолик программы светская львица разместила в своем Instagram.

Она не преминула заметить, что работал над ним Константин Богомолов, который обычно берется за проекты покрупнее. Однако на этот раз он решил отойти от правил. В кадре звезда нежится в пенной ванне и разговаривает по телефону с неким соседом Андреем, которого затопила.

Буквально через несколько часов в Instagram уже отметился Андрей Малахов с роликом-продолжением в той же стилистике. В нем показана обратная сторона сюжета – затопленная квартира соседа со «второго», который звонит Собчак.

«Она в каждой ванне затычка», — жалуется в кадре Малахов.

А затем предлагает затопить соседей снизу. «Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям…» — заявляет ведущий.

Что все это значит, видимо, станет известно после премьеры шоу, которое, по заверениям «Первого канала», выйдет «скоро». Точная дата пока не сообщается.

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«Она в каждой ванне затычка»: Малахов ответил на интригующий ролик Собчак про шоу
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