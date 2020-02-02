«Потом в туалете вытряхивала стекла из волос»: Вербицкая вспомнила казусы советского ТВ

Однажды над ведущей взорвался осветительный прибор, а она продолжила читать текст, как ни в чем не бывало.

Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала, как тяжело было работать диктором на советском телевидении. По словам 60-летней звезды ТВ, за любую ошибку в эфире могли вызвать на общее собрание и объявить выговор. Каждый сотрудник канала должен был разбираться во всех сферах, о которых шла речь в новостях. А отступление от заверенного редакторами текста грозило увольнением. Каждый эфир — как экзамен.

Вербицкая вспомнила свою первую съемку на Центральном телевидении. Ей предстояло всего лишь прочитать программу передач, но напряжение от того, что на тебя смотрит вся страна, сыграло свою негативную роль.

«Когда режиссер по громкой связи сообщил: «Вы в эфире!», руки у меня задрожали так сильно, что выронила листы с текстом, они рассыпались по полу. Перед глазами все поплыло», — цитирует ведущую «Караван историй».

Ларису спасла зрительная память и то, что она вызубрила весь текст накануне. Страх подстегнул ее, и женщина выдала программу передач максимально точно без всяких листов.

«Все случалось — и световой прибор взрывался во время трансляции, осыпая меня стеклом, а я продолжала читать текст, делая вид, будто ничего не произошло, а потом в туалете вытряхивала стекла из волос и одежды», — вспоминает ведущая.

Бывало, что ее коллеги и гости студии настолько нервничали, что падали в обмороки. Спустя годы, Вербицкая вспоминает обо всех этих происшествиях с улыбкой.