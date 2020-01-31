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«Нам надо серьезно поговорить»: Юлия Ахмедова запустит шоу о взаимоотношениях

С середины февраля королева российского стендапа начнет разбирать проблемы реальных пар.

«Нам надо серьезно поговорить»: Юлия Ахмедова запустит шоу о взаимоотношениях
Юлия Ахмедова запускает новое шоу. Фото: канал ТНТ.

Канал ТНТ запускает шоу об отношениях между мужчиной и женщиной. Автором новой программы «Нам надо серьезно поговорить» станет известная юмористка Юлия Ахмедова. В собственной комедийной манере 37-летняя артистка будет объяснять дамам, как заставить своих кавалеров услышать их, а представителям сильного пола — как понять, что происходит в голове у их возлюбленных.

Сложные вопросы взаимоотношений, совместного быта, свиданий и свадьбы Ахмедова будет раскрывать с помощью стендапа. Каждый выпуск будет строиться на том, что героиня придет к Юлии и поделится своей проблемой, а после «виновника женских слез» пригласят «на ковер» к юмористке, где она пропесочит его по полной. Фишка заключается в том, что мужчина не будет знать, откуда у ведущей столько информации о его личной жизни.

Программа совместит в себе элементы стендапа и реалити-шоу, а главная ее цель — заставить мужчину понять, что он сделал не так для своей возлюбленной. Идея принадлежит самой Ахмедовой.

«Проблемы, которые мы разбираем на примере конкретной пары, на самом деле, знакомы очень многим. Возможно, те, кто услышит о них, что-то поменяют в своих отношениях. Но все же это, прежде всего, юмористическое шоу, потому что мы разбираем очень легкие темы. Вопросы, которые действительно, можно решить с помощью юмора», — рассказала Юлия.

Ведущую не пугает то, что она собирается выносить чужие проблемы напоказ всей стране. По ее мнению, в современном мире социальных сетей молодые люди и так привыкли жить у всех на виду. Она пообещала, что пары, пришедшие на шоу, будут настоящими, а не подставными, и зрители увидят реальные эмоции. А главное, передача будет поучительной и интересной для обоих полов.

Новое шоу «Нам надо серьезно поговорить» стартует в День всех влюбленных, 14 февраля, в 20:00 на канале ТНТ.

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«Нам надо серьезно поговорить»: Юлия Ахмедова запустит шоу о взаимоотношениях
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