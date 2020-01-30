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Таксисты, врачи, дворецкие?: Бадоева назвала самую прибыльную профессию Британии

В первом выпуске третьего сезона шоу «Жизнь других» телеведущая наведалась в Лондон.

Таксисты, врачи, дворецкие?: Бадоева назвала самую прибыльную профессию Британии
Ведущая Жанна Бадоева. Фото: КП/Фролов Михаил

Ведущая Жанна Бадоева назвала самую прибыльную профессию Великобритании. На этой неделе на «Первом канале» стартует третий сезон передачи «Жизнь других». Первый выпуск Бадоева посвятила Лондону – столице Соединенного королевства. Для стартового знакомства журналистка выбрала врачей – Жанне стало очень интересно, в каких обстоятельствах появляются на свет лондонцы. Выяснилось, что для того, чтобы родить ребенка как Кейт Миддлтон, нужно выложить не меньше 400-600 тысяч рублей. У многих местных жителей таких денег нет, поэтому они предпочитают рожать по страховке. В месяц врачи могут заработать в пределах 300 тысяч рублей.

Чуть более высокооплачиваемой профессией является таксист. Извозчики также могут получать по 300 тысяч рублей в месяц, но для этого необходимо доскональное знание города, а также идеально сдать экзамены, на которые обучают 4 года.

Самой же «дорогой» профессией называют дворецкого – тот за месяц зарабатывает 400 тысяч рублей. Вопреки стереотипам, должность трудно назвать устаревшей – к помощи дворецких активно прибегают аристократы, миллионеры и богатые иностранцы.

«В Лондоне около 5 тысяч дворецких, но успешных и востребованных среди них – лишь несколько десятков. Я познакомилась с одним таким, Кристофом, напросилась к нему в гости и задала ему вопрос, который мучил меня долгие годы: устраивают ли англичане ежедневное пятичасовое чаепитие? Так вот он мне ответил: нет!», — поведала Бадоева.

Посмотреть новый выпуск целиком зрители смогут уже в воскресенье, 2 февраля в 10.15.

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Таксисты, врачи, дворецкие?: Бадоева назвала самую прибыльную профессию Британии
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