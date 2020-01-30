Таксисты, врачи, дворецкие?: Бадоева назвала самую прибыльную профессию Британии

Ведущая Жанна Бадоева назвала самую прибыльную профессию Великобритании. На этой неделе на «Первом канале» стартует третий сезон передачи «Жизнь других». Первый выпуск Бадоева посвятила Лондону – столице Соединенного королевства. Для стартового знакомства журналистка выбрала врачей – Жанне стало очень интересно, в каких обстоятельствах появляются на свет лондонцы. Выяснилось, что для того, чтобы родить ребенка как Кейт Миддлтон, нужно выложить не меньше 400-600 тысяч рублей. У многих местных жителей таких денег нет, поэтому они предпочитают рожать по страховке. В месяц врачи могут заработать в пределах 300 тысяч рублей.

Чуть более высокооплачиваемой профессией является таксист. Извозчики также могут получать по 300 тысяч рублей в месяц, но для этого необходимо доскональное знание города, а также идеально сдать экзамены, на которые обучают 4 года.

Самой же «дорогой» профессией называют дворецкого – тот за месяц зарабатывает 400 тысяч рублей. Вопреки стереотипам, должность трудно назвать устаревшей – к помощи дворецких активно прибегают аристократы, миллионеры и богатые иностранцы.

«В Лондоне около 5 тысяч дворецких, но успешных и востребованных среди них – лишь несколько десятков. Я познакомилась с одним таким, Кристофом, напросилась к нему в гости и задала ему вопрос, который мучил меня долгие годы: устраивают ли англичане ежедневное пятичасовое чаепитие? Так вот он мне ответил: нет!», — поведала Бадоева.

Посмотреть новый выпуск целиком зрители смогут уже в воскресенье, 2 февраля в 10.15.