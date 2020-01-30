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Звездное пополнение: Степан Меньщиков вернется на «Дом-2»

Правда в шоу он придет не один, а с беременной возлюбленной.

Звездное пополнение: Степан Меньщиков вернется на «Дом-2»
Степан Меньщиков. Фото: КП/Стрижнова Людмила

Слухи о возвращении шоумена на проект «Дом-2» ходят уже давно, но совсем недавно шоумен подтвердил их. Впрочем, заметил, что искать свою любовь на проекте он вряд ли будет, ведь вместе с ним в проект попадет и его избранница Ангелина Монах, которая обещает родить прямо на съемочной площадке.

Как сообщает издание STARHIT, последние 10 лет Ангелина счастливо и беззаботно живет в Таиланде, но она готова бросить все и отправиться за своим любимым в Россию, чтобы попасть в телепроект. Как рассказала женщина, она делает то, что хочет ее мужчина, а Степан явно хочет вернуться в проект. Ну и не стоит забывать, что все это не бесплатно, паре пообещали крупный гонорар, размер которого хранится в секрете.

Напомним, что Степан не единственный из «старичков», которые вернутся на «Дом-2». В планах продюсеров вернуть в шоу Мая Абрикосова, но пока безуспешно, мужчина настроен крайне негативно и не желает даже думать о возвращении на съемочную площадку. Наверное, нас вскоре ожидают новости и про других бывших звездных участников.

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Звездное пополнение: Степан Меньщиков вернется на «Дом-2»
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