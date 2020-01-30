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«Он спел какой-то скрипучий рок»: Гоша Куценко появится на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Артист исполнит главные песни вместе со своим коллективом «ГК».

«Он спел какой-то скрипучий рок»: Гоша Куценко появится на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»
Актер Гоша Куценко.Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

31 января гостем нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса» станет заслуженный артист России, Гоша Куценко. Его творчество сложно отнести к какому-то одному музыкальному стилю, но с уверенностью можно сказать, что каждый сможет найти в его композициях что-то интересное для себя.

«Он вышел и спел какой-то такой красивый скрипучий рок, и я понял, что очень хочу сделать с ним «Квартирник»! Сегодня наконец-то получилось!» – заявил Евгений Маргулис.

Кадр из нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса»
Кадр из нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Вместе со своей группой «ГК» Гоша Куценко исполнит свою первую песню, которая называется «Корвалол», трогательную композицию «Я люблю тебя» артист исполнит вместе с Олесей Ковалевой, а также исполнит песню, которую он посвятил своей младшей дочери Жене — «Любовь такая».

Куценко подробно расскажет, как появилась песня «Ольга», и о попытках её продвигать. Вспомнит про студенческие годы, и как его принимали во МХАТ. Евгений Маргулис выяснит подробности о первой необычной и странной роли Гоши Куценко. Вместе они вспомнят об интересных событиях, которые происходили на рок фестивалях.

Кадр из нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса»
Кадр из нового выпуска «Квартирника НТВ у Маргулиса»
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Гоша КуценкоЕвгений МаргулисКвартирник НТВНТВ
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«Он спел какой-то скрипучий рок»: Гоша Куценко появится на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»
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