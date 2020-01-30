Седина и дефицит секса: Маликов рассказал Урганту о печалях 50-летнего артиста

Отметивший юбилей Дмитрий Маликов рассказал Ивану Урганту о печалях 50-летнего артиста. Композитор стал гостем передачи «Вечерний Ургант».

Маликов поведал, что абсолютно не ощущает своего возраста по нескольким причинам. Во-первых, он в буквальном смысле питается любовью и поэтому прекрасно выглядит, а во-вторых, его обошли стороной такие важные признаки, как ожирение и облысение.

Впрочем, нюансы все же присутствуют: Дмитрий отметил, что стал отмечать на груди седые волосы. На его состоянии также сказываются дефицит спорта и секса.

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«Пробивается седина на груди и на висках. Предательская такая… Зрение, кстати, тоже не очень. На давление не жалуюсь, но спина побаливает. Надо больше спортом заниматься! И сексом!» — сказал он.

Ургант, в свою очередь, предложил Маликову совмещать приятное с полезным и комбинировать два этих процесса. Ведущий и гость в шутку сошлись во мнении, что спортзал – один из лучших способов восполнить пробелы.