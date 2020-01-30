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«Закрывается, если шутка оскорбительна»: Ургант примерил шляпу-штору как у Билли Портера

В комичном виде телеведущий появился в очередном выпуске своей программы.

«Закрывается, если шутка оскорбительна»: Ургант примерил шляпу-штору как у Билли Портера
Телеведущий Иван Ургант. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Иван Ургант примерил на себя полный аналог наделавшей шуму шляпы-шторы, как у Билли Портера. Подобным образом телеведущий решил защищаться от общественного порицания после недавнего скандала.

Напомним, 27 января певец и актер появился на 62 церемонии «Грэмми» в эффектном костюме цвета морской волны. Голову знаменитости украшала необычная шляпа с занавесками из бахромы, которые удачно раздвигались при необходимости.

Ургант также решил примерить необычную шляпу и продемонстрировал аудитории полный аналог, как у Портера, только красного цвета. Сам Иван, памятуя недавний скандал с верующими, пояснил – головной убор поможет ему скрыться от гнева тех, кого задевают его шутки.

«Я эту шляпу не контролирую. Она настроена таким образом, что закрывается, если я начинаю произносить шутку, которая может кого-то оскорбить. Ну, например…Известный во всем мире французский актер Жерар Депардье…», — произнес Ургант. В тот же момент шляпа полностью скрыла лицо шоумена.

Сразу после реплики Ургант передал головной убор своему соведущему Дмитрию Хрусталеву. Иван объяснил, что напарнику шляпа подходит больше.

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«Закрывается, если шутка оскорбительна»: Ургант примерил шляпу-штору как у Билли Портера
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