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Снобы, провинциалы и инстаграмщицы примут участие в реалити-шоу «Туристы»

Герои отправятся в путешествие по Азии, Европе и Латинской Америке, но на разных условиях.

Снобы, провинциалы и инстаграмщицы примут участие в реалити-шоу «Туристы»
Фото: телеканал «ЧЕ!»

В феврале на телеканале ЧЕ! состоится премьера реалити-шоу «Туристы». В каждом выпуске примут участие три пары путешественников с разными доходами, привычками и характерами. Герои отправятся на популярные курорты Азии, Европы и Латинской Америки, где оценят достопримечательности, сервис и местную кухню разных стран. И хотя участники будут странствовать по одним и тем же местам, у них будут разные условия. Поэтому авторы трэвел-шоу обещают скандалы, неожиданные ситуации, слезы, восторг, разочарование, счастье и множество других ярких эмоций.

Первая пара путешественников – снобы Юрий и Наталья Дормидошины. Супруги из Санкт-Петербурга – завсегдатаи модных тусовок, привыкшие жить в роскоши и общаться со сливками общества. Они побывали во многих странах, поэтому их сложно удивить. Поучаствовать в реалити-шоу решила Наталья, которой надоело отдыхать в комфорте и захотелось чего-то экстремального. Ее супруг, 74-летний Юрий не ожидал такого подвоха и в путешествии ему пришлось непросто.

«До сих пор не понимаю, зачем я согласился на эту авантюру – ведь чувствовал же, что ничего хорошего меня не ждет. Кошмарнее всего было в Эмиратах. Когда меня высадили в пустыне: там было сорок пять градусов! Я думал, что умру от жары», — рассказал о своих впечатлениях возрастной турист, которому пришлось покорять горы Непала, высотой 4100 метров и кататься на багги в чудовищную жару.

«СНОБЫ»: Юрий и Наталья Дормидошины. Фото
«Снобы»: Юрий и Наталья Дормидошины. Фото: телеканал «ЧЕ!»

Вторая пара участников – провинциалы Дмитрий и Татьяна Шиловы. Супруги из Красноярска – популярные блогеры. Юмористический YouTube-канал сибиряков собрал уже 625 тысяч подписчиков и 226 миллионов просмотров. Пара из тех, про кого говорят: «Ох, уже эти русские!». По словам главы семьи, они привыкли отдыхать по системе «все включено» и не выходить из отеля. Участие в трэвел-шоу «Туристы» перевернуло их представление об отдыхе.

«О комфорте можно было только мечтать! Мы жили в пещере, совершили тяжелое восхождение в Непале и открыли для себя турецкую Каппадокию с экстремальной стороны!» — поделился впечатлениями Дмитрий Шилов.

«ПРОВИНЦИАЛЫ»: Дмитрий и Татьяна Шиловы. Фото
«Провинциалы»: Дмитрий и Татьяна Шиловы. Фото: телеканал «ЧЕ!»

Третья пара, а точнее тройка, участников – заядлые инстаграмщицы Алина Астровская, Женя Петрова и Яна Сухова. Девушки известны, как активные московские тусовщицы и герои разных реалити-шоу, например в музыкальном проекте СТС «Успех». Алина, Женя и Яна – из тех блогерш, которые выкладывают в Инстаграм всю свою жизнь чуть ли не по секундам. Девушки охотно согласились поучаствовать в трэвел-проекте, как ради впечатлений, так и ради красивых фотографий.

«Мы показываем, как в одной и той же стране могут отдохнуть московские девчонки, молодая пара из Красноярска и питерские интеллигенты. Получается, что каждый зритель найдет что-то для себя», — говорит Яна Сухова и отмечает, что в рамках шоу она даже привычную Турцию увидела с новой стороны.

«Инстаграмщицы»: Алина Астровская, Женя Петрова и Яна Сухова. Фото
«Инстаграмщицы»: Алина Астровская, Женя Петрова и Яна Сухова. Фото: телеканал «ЧЕ!»

Авторы проекта уверены, что зрители увидят то, чего больше всего не хватает российской зимой – райские пляжи Бали, горы Непалы и экзотику Мексики. Премьера трэвел-шоу «Туристы» состоится в воскресенье, 2 февраля в 8.00 на телеканале «ЧЕ!».

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Тэги:

путешествияреалити-шоутелеканал ЧЕ!трэвел-шоутуристы
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Снобы, провинциалы и инстаграмщицы примут участие в реалити-шоу «Туристы»
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