«Если судьба родиться артистом»: Николай Басков поможет «зажечь» новые звезды

Николай Басков назвал стопроцентную вещь, которая поможет любому человеку стать знаменитым. По уверению золотого голоса страны, успеха на творческом поприще можно добиться благодаря упорству и помощи судьбы. Басков уверен – если фортуна снизойдет к тебе, отвертеться от нее не получится при всем желании.

«Если судьба родиться артистом, то она, как Розенбаума, даже в машине скорой помощи найдет», — передает его слова «Комсомольская правда».

Николай также рассказал, что намерен помочь стране взрастить новые таланты. Именно поэтому он согласился стать ведущим нового проекта на «России» «Ну-ка все вместе!». Программа станет усовершенствованным аналогом «Минуты славы»: помимо денег победитель получит возможность раскрутиться.

Басков признался – лет 20 назад он и сам с радостью согласился бы попробоваться. К тому же, он уверен – тем, кого не устраивает текущая профессия и зарплата, терять нечего, а значит, они точно появятся в эфирах и смогут проявить себя.