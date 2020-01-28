Соловьев расплакался в эфире передачи

Владимир Соловьев расплакался в эфире авторской передачи. Очередной выпуск «Вечера с Владимиром Соловьевым» был посвящен теме Великой Отечественной войны. В диалоге с экспертами журналист вспомнил, как, будучи школьником, посещал Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где вид огромного количества захоронений поверг его в шок.

«Полмиллиона человек в братских могилах… И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» , — эмоционально высказался Соловьев. В тот же момент на его глазах проступили слезы.

больше по теме Владимир Соловьев повысил голос на гостя в эфире своей программы Телеведущему не понравилось, что оппонент не согласен с его доводами.

Журналист также отметил, что для изучения истории события 7 учебных часов в школе явно мало. Соловьев сошелся во мнении со спикерами, что в программе учебных учреждений должен быть отдельный предмет, посвященный изучению ВОВ.

«Я считаю, что каждый ребенок за государственный счет должен приехать, пройтись и увидеть Пискаревское кладбище в качестве прививки на всю жизнь», — резюмировал он.