Экстрасенсы выяснят причину смерти чемпиона по бодибилдингу из Брянска

В новом выпуске остросюжетного проекта телеканала НТВ «Последние 24 часа» лучшие экстрасенсы, волшебники, мистики и колдуны России продолжат расследовать самые загадочные преступления. География перемещения экстрасенсов простирается от Москвы до Владивостока, и в каждом городе их ждут со своей бедой. В эту субботу белая ведьма Николь Кузнецова и мистик звука Юлий Котов отправятся в Брянск, чтобы восстановить последние часы жизни местного чемпиона по бодибилдингу Максима Сошенкова.

Максиму было всего 16 лет, когда он трагически погиб, сорвавшись с крыши многоэтажки. Тело юноши нашли на козырьке подъезда недалеко от его дома. В последние минуты жизни Максим был со своей бывшей девушкой, которая, по словам близких парня, может быть причастна к трагедии. Ранее она говорила о том, что Максим умрёт от её руки.

Посмотреть на работу профессиональных колдунов и лично убедиться в силе магии можно будет 1 февраля, в 13:05, на канале НТВ.