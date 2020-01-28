Проклова, Ангарская, Ильяшенко: стали известны имена звезд «Последнего героя»

Стали известны имена звезд, которые приняли участие в новом сезоне популярного шоу «Последний герой». Среди них такие имена, как актрисы Елена Проклова, Наталья Бардо, Лукерья Ильяшенко. Кроме того, на необитаемом острове высадились участница «Камеди Вумен» Надежда Ангарская, автоблогер Давидыч, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, танцор Евгений Папунаишвили и рэпер Птаха.

Отметим, что им пришлось сражаться против восьми других участников проекта. Это простые россияне, которые были выбраны для участия в шоу. Все участники жили на Филиппинах на необитаемом острове. Шоу, как и в прошлый раз доверили вести популярной актрисе звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой.

Как отметила актриса, для нее очень важно было самой разглядеть среди участников того, кто действительно достоин звания «Последний герой». «Как соучастник, погружаюсь во все, вмешиваюсь во все конфликты, оказываю поддержку, заставляю других идти вперед — потому что мне самой интересно во всем этом участвовать!» — сказала Троянова.

Как она добавила, некоторые из участников порой забывали, ради чего они на острове. Они почему-то начинали соперничать с ведущей. Она сказала, что безумно любит этот проект, поэтому и согласилась во второй раз в нем участвовать в качестве ведущей, сообщает «СтарХит».