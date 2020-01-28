Сильная женщина и практически Баба-Яга: кто придет на «Модный приговор»

Также на шоу выступит Стас Пьеха и поможет советом участнице.

Стало известно, кто станет героями программы «Модный приговор» на этой неделе. С 28 по 31 января шоу посетят четыре неподражаемых участницы. 28 января в студии появится веселая и сильная женщина Анна Бахметьева, чей гардероб поражает своим сходством с лоскутным одеялом.

29 января программу посетят супруги Ольга и Виктор. Мужчина жалуется, что его жена обабилась, она же постоянно проверяет телефон благоверного.

30 января под модный суд попадет шоувумен Екатерина Кузнецова, которая нередко на праздниках играет роль Бабы-Яги. Увы, но жуткий образ стал постепенно перетекать в ее реальную жизнь.

31 января в студии вновь появится семейная пара. Марина постоянно страдает от ревности к мужу, припоминая старую переписку мужа с девушкой. Сергей готов на все, чтобы сохранить семью.

Также на неделе в студии модного суда появится Стас Пьеха, который поддержит участницу шоу и выступит с песней.

Напомним, ранее мы писали о советах Эвелины Хромченко. Она продемонстрировала трендовую обувь на платформе и рассказала, как с помощью правильных образов можно скрыть особенности фигуры.