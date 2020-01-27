Детская передача «АБВГДейка» закрылась из-за нехватки денег

Уходит детство… На днях на сайте YouTube появился ролик, посвященный детской телепередаче «АБВГДейка». В нем создатели сообщили, что проекту исполнилось 45 лет, однако вместо празднования этой впечатляющей даты шоу приходится закрыть.

Дело в том, что последние 20 лет передачу показывали на канале ТВ-Центр, однако сейчас у него нет средств, чтобы поддерживать выход детской программы. От проблем шоу не спасли даже многочисленные награды и признание зрителей.

«Я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку» для следующих поколений», — намекнула в ролике худрук передачи Татьяна Черняева.

Ведущие подчеркнули, что не прощаются со зрителями, а говорят «до свидания». Однако стало ясно, что если власти не поддержат программу, то ее возвращение на экран может и не состояться.

Напомним, что «АБВГДейка» учила детей младшего возраста русскому языку, правилам безопасности и другим полезным знаниям. В эфире работали клоуны и мультяшные персонажи. Возможно, с приходом Интернета и гаджетов такой формат перестал быть востребованным. Если же нет, то программа обязательно вернется на экраны.