Семейные неурядицы, «Баба-Яга» и Стас Пьеха: что нам покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

Мы уже знаем, кто станет героями популярной передачи с 28 по 31 января.

На этой неделе «Модный приговор» на Первом канале порадует нас новыми героями. Во вторник, например, независимым экспертом на программу пригласили Стаса Пьеху, который поддержал главную участницу в ее решении изменить стиль одежды и порадовал зрителей песней «Счастье».

«Да, пусть я смешная, хрюкающая, несуразная и немного сумасшедшая, но это же здорово!»

Под модный суд попала Анна Бахметьева – человек-фейерверк и человек-праздник, которая, однако, совсем не умеет быть слабой, нежной и женственной, а потому и мужчины ее боятся.

«Гардероб Ани похож на лоскутное одеяло, все кругом в заплатках, одни балахоны, растянутые кофты, солдатские ботинки и фольклорное безумие», — утверждает ее подруга Ольга. С самого детства Анна не слышала от мамы теплых слов, а отец воспитывал ее как сына. Анна считала, что она плохая и никчемная, и только несколько лет назад научилась принимать себя: «Да, пусть я смешная, хрюкающая, несуразная и немного сумасшедшая, но это же здорово!»

Ее гардероб – это фееричная смесь разных стилей, для нее каждый день – это праздник. И она уверена, что счастливее женщины на свете нет. Справятся ли стилисты с темпераментом Анны? Смотрите «Модный приговор» во вторник.

«С Олей я обабился и околхозился!»

В среду в «Модном» участвуют муж и жена. «С Олей я обабился и околхозился!» — заявил Виктор. Раньше он всегда следил за своим внешним видом, потому что рядом окружали красивые женщины с роскошными формами и откровенными нарядами. Виктор убежден, что каждая девушка после 30 лет расслабляется и перестает быть привлекательной для своего мужчины.

«Это произошло и с Олей! А ведь ситуация будет прогрессировать: она растолстеет, перестанет брить ноги, а дальше что?!»: Виктор убежден, если Ольга не пробудит в нем былую страсть, их отношения потерпят крах. Ольгу же не устраивает, что муж совершенно не уделяет ей внимания, не приглашает ее на свидания сам, но и не отпускает никуда с подругами.

«В нашем доме установлен комендантский час. Придешь после 23.00 – жди скандала!». Однако и Ольге не чуждо чувство ревности, ей не привыкать обзванивать незнакомые номера из телефонной книги мужа.

«В современном обществе все так и норовят друг друга увести. Поэтому я держу руку на пульсе!».

Надежда Бабкина и Эвелина были удивлены эгоистичностью Виктора, поэтому приняли позицию Ольги. Ведущие посоветовали ей отныне заботиться лишь о своем удовольствии, а о бессмысленной ревности к Виктору рекомендовали забыть, «ведь от него и так все девушки побегут врассыпную!»

«Я — Баба-Яга, что надо!»

В четверг рассматривается дело «Я — Баба-Яга, что надо!». Екатерина Кузнецова работает экскурсоводом в парке, а в праздники участвует в костюмированных представлениях, где ей дают роли отрицательных персонажей — Старухи Шапокляк или Бабы-Яги.

Ее сын Савелий хочет, чтобы мама, наконец, примерила на себя роль красавицы. Маме ведь скоро пятьдесят, а она носит свитеры с рисунками животных. Пора бы стать элегантной женщиной!

Екатерина не согласна с обвинениями сына. Она не хочет расставаться со своими свитерами. Она называет себя «экопросвещенцем», потому что рассказывает детям про любовь к природе. Она старается подбирать свитера «в тему»: «Если я рассказываю про птиц, то я в птичьем свитере. Если я рассказываю про белых медведей, то образ белого медведя на мне. Дети смотрят и запоминают!».

И роли отрицательных персонажей Екатерина обожает, потому что Баба-Яга, в отличие от красавиц, веселая. Откажется ли героиня от свитеров со зверушками, примерит ли на себя роль красавицы? Смотрите в четверг.

«В декрете жена превратила семейную жизнь в драму»

В пятницу перед Модным судом предстанет вечно скандалящая пара. Сергей в растерянности, он не знает, как спасти семью.

За время декретного отпуска его супруга Мария не только изменилась внешне, но и превратила жизнь семьи в бесконечную драму. Она не перестает припоминать мужу переписку с другой девушкой, найденную ею еще до брака в телефоне.

Сегодня Сергей полностью отказался от какого-либо общения с друзьями, каждые два часа на работе отзванивается жене и в любую минуту готов сдать ей телефон на проверку. Но и при таких условиях Мария находит, на что обидеться. Сергей не понимает, как себя вести, чтобы сохранить семью, и просит «Модный приговор» помочь ему.

А в рубрике «Модные советы» Эвелина Хромченко расскажет про актуальные головные уборы.

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