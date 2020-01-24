Группа Uma2rman сходила на съемки шоу «Женский стендап»

В эту субботу, 25 января, на ТНТ выйдет новая серия комедийного шоу «Женский стендап», в котором женщины шутят так, как никогда еще не шутили на нашем телевидении – смело, жестко и откровенно.

До сих пор у женщин, которые хотят выговориться и показать настоящих себя – без ролей и условностей, без тонн грима и блестящих костюмов, без мужских наставлений, как надо и как правильно – не было своей площадки на российском телевидении. «Женский стендап» на ТНТ – именно такая площадка.

Здесь умные и самостоятельные женщины – совсем юные и постарше, замужние, разведенные и одинокие, с детьми и без, врачи, актрисы и домохозяйки – делятся с широкой аудиторией своими мыслями и дают шанс узнать, о чем на самом деле думают женщины.

Среди гостей вы увидите звезд российского шоу-бизнеса – например, музыкантов рок-группы Uma2rman и хореографов шоу «ТАНЦЫ» Екатерину Решетникову, Гарика Рудника и Алексея Карпенко.

«Женский стендап» на ТНТ – замечательное шоу! Хотя бы потому, что на женщин приятнее смотреть, чем на мужчин. Есть среди них и такие персонажи, которые устроили «приятный» вынос мозга. Полностью поддерживаем их начинания в юморе, девчонки – вы молодцы, так держать! Не пропустите!» — поделились своими впечатлениями Сергей и Владимир Кристовские, группа Uma2rman

В новом выпуске вы услышите искрометные стендапы от женщин-комиков, которые расскажут о самом важном. Каждую из них волнует что-то свое – семейная жизнь, поиски любви, отношения с родителями и детьми и многое другое.

В этот вечер для зрителей выступят Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Саша Муратова, Маша Маркова, Надя Джабраилова, Сауле Юсупова.