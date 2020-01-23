Ингеборга Дапкунайте поборется за три миллиона рублей в эфире телешоу

Ингеборга Дапкунайте не часто выходит в свет. Знаменитость также крайне редко отвечает на вопросы о личной жизни и прячет своего трехлетнего сына Алекса. Однако она никогда не отказывает в помощи людям. На днях артистка приняла участие в съемках телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?». Она появилась в студии вместе с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», Нюты Федермессер.

Как известно, Ингеборга является сопредседателем попечительского совета Фонда «Вера». В качестве несгораемой суммы дамы выбрали 200 тысяч рублей. Весь выигрыш договорились перечислить на нужды Фонда. Они так горели желанием выиграть три миллиона, поэтому сильно переживали.

«Я могу сказать, что такое 200 тысяч. Это, например, для хосписа в Ярославской области — продуктов питания и медикаментов на целый месяц», — поделилась Нюта.

Она также рассказала ведущему Дмитрию Диброву, что такое паллиативная помощь. На первые вопросы Ингеборга и ее подруга ответили быстро. Потом им пришлось взять подсказку, так как они не знали, какого альбома не было в истории рок-музыки. Дапкунайте сразу запереживала, что ее метания увидит лидер группы «Сплин» Александр Васильев, с которым она дружит. «Только бы не увидели мои друзья», — сказала артистка.

Зато на вопрос на автомобильную тематику Дапкунайте ответила с ходу, удивив Диброва. «Какая фигурка украшала капот автомобиля ГАЗ-21 Волга?» Дапкунайте охотно пояснила: «Я знаю это, потому что раньше дети эти фигурки откручивали или отламывали. Я не была среди этих детей», — предусмотрительно уточнила актриса. Когда им удалось выиграть 50 тысяч рублей, то Нюта уточнила, что на эту сумму в хосписе можно устроить праздник.

Примечательно, что Ингеборга справилась с коварным вопросов про первого очевидца Лох-несского чудовища, а вот вопрос про креветок поставил ее в тупик. Ей понадобилось время, чтобы обдумать ответ на вопрос: «Сколько ног у креветки?». Ответила она правильно или Дапкунайте вместе с Федермессер ушли ни с чем, можно будет увидеть 25 января в 18.45 на Первом канале.