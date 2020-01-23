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Сбежала от мужа-бандита: Екатерина Волкова расскажет о себе в «Секрете на миллион»

Актриса театра и кино поделится своими самыми сокровенными тайнами.

Сбежала от мужа-бандита: Екатерина Волкова расскажет о себе в «Секрете на миллион»
Екатерина Волкова. Фото: PR НТВ

Уже в эту субботу, 25 января, на телеканале НТВ актриса театра и кино, звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова поделится секретами своей бурной жизни. Измены, готовность выйти замуж и обиженные родственники — все, как вы любите, в передаче «Секрет на миллион».

В откровенной беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой женщина расскажет о всех своих любимых мужчинах, узнает из-за чего на нее обижены родственники, а также впервые покажет своего отца, который бросил ее еще в детстве.

Актриса привыкла, что ее имя в прессе часто упоминается в контексте бурной личной жизни: Екатерина трижды была замужем и трижды состояла в гражданском браке, но все ее отношения были недолговечны.

С первым мужем Алексеем они познакомились еще в молодости, в семье родился ребенок, но отношения не заладились и пара рассталась. После был гражданский брак с режиссером Эдуардом Бояковым, а третьим спутником Екатерины стал продюсер Сергей Члиянц.

Последним и наиболее известным официальным супругом артистки был писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, который был старше на 30 лет, но и их отношения продлились недолго.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова. Фото: PR НТВ

Волкова расскажет о причинах разводов и расставаний: почему она сбежала от мужа-бандита, каково это иметь роман сразу с двумя мужчинами, чем ее разочаровал Лимонов и с кем сложнее всего было строить отношения и создавать семью.

А еще она признается, сколько измен ей пришлось пережить, и кто из мужей поднимал на нее руку. И ответит, пожалуй, на самый интересный вопрос: «Готова ли она выйти замуж в четвертый раз?».

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Екатерина ВолковаНТВПрограмма "Секрет на миллион"
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Сбежала от мужа-бандита: Екатерина Волкова расскажет о себе в «Секрете на миллион»
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