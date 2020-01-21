Неизвестный Лещенко и дерзкий Маликов: Первый канал отметит дни рождения певцов

Первый канал два дня подряд будет отмечать дни рождения известных отечественных артистов. В честь каждого будут показаны праздничный концерт и документальный фильм с новыми подробностями о непростой жизни.

В субботу, 1 февраля, именинником будет Лев Лещенко, ему исполнится 78 лет. На концерте ему подпоют Алсу, Пелагея, Юрий Антонов, Жасмин, Тамара Гвердцители, Аркадий Укупник и другие звезды. Начало в 15:45.

А утром, в 10:15, смотрите документальный фильм «Ты помнишь, плыли две звезды…» В этой картине перед зрителями предстанет не только сияющий и успешный Лещенко, но и та сторона артиста, которую мы не знаем. Карьера на грани краха, запрещенные песни, роковые стечения обстоятельств, которые могли стоить ему жизни. Подробности на Первом.

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Воскресенье, 2 февраля, будет посвящено сладкоголосому Дмитрию Маликову, правда, его день рождения чуть раньше — 29 января. У артиста ожидается знаменательная дата — 50-летний юбилей. Удивлены? Его концерт так и называется — «Внезапно 50». Он будет показан в 17 часов, вместе с именинником выступят Александр Рева, «Новые Самоцветы», Валерия, Лолита, Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Наталья Ветлицкая и Эмин.

Документальный фильм начнется в 15:50, и он носит загадочное название «Пора меня разоблачить». Дело в том, что у Дмитрия идеальная репутация, он «правильный мальчик» не только на сцене, но и в жизни.

Но, похоже, что к 50 годам певцу надоело держать этот имидж, и сейчас он готов к неожиданным экспериментам: зачитать рэп, сделать селфи в ванной, состричь длинные волосы. То, чего вы не ожидали от милого Маликова, увидите на Первом канале.