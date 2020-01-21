Катя Гордон и другие сюрпризы: что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

По многочисленным просьбам читателей Teleprogramma.pro, мы продолжаем публиковать анонсы выпусков популярной передачи «Модный приговор» на Первом канале.

На этой неделе кресло модного защитника займет журналист и юрист Екатерина Гордон, ей придется искать слова поддержки для героинь шоу.

Во вторник – мать-одиночка

Во вторник перед Модным Судом предстанут брат и сестра Митины. Ирина Митина – красивая молодая женщина. Но её брат Дмитрий утверждает, что она совершенно забыла о себе. Все своё время и силы она отдает сыновьям.

Ирина не соглашается с замечаниями брата. Она считает, что её внешний вид полностью соответствует статусу матери-одиночки. А гиперопеку над детьми она объясняет тем, что ей приходится быть сыновьям за маму и за папу, ведь оба отца перестали принимать участие в жизни детей.

«На себя времени не остается. Но разве это важно, если мои детки счастливы?» — спрашивает Ирина.

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В среду в «Модный приговор» придут сестры

Екатерина Титова утверждает, что ее сестра Татьяна не может выйти замуж из-за своего внешнего вида. Она носит вещи пожилой мамы, каблукам предпочитает стоптанные сапоги, красивой причёске — удобный хвост, а личной жизни — свой бизнес.

«Если у неё и появляется мужчина, то это альфонс, которому плевать на сестру, его интересуют совсем другие вещи!» — заявляет Катя.

Татьяна же утверждает, что дефицитом мужского внимания она никогда не страдала, только вот на свидании последний раз была пять лет назад.

В четверг героиней «Модного приговора» станет женщина с большим сердцем и доброй душой

Елена Мачинская много лет помогает детям-сиротам.

«Изначально я хотела забрать того ребёнка, которого не заберут другие, — рассказывала Елена о своем решении взять под опеку трёх «трудных» детей. — Сначала была Аня с ее гопстопскими замашками, затем Нюра с её истериками, и Нюта – с угрозой депортации».

В короткие сроки Елене удалось кардинально изменить жизнь девочек. Однако, отдавшись с головой воспитанию детей, Елена совершенно забыла о себе.

«Пусть меня судят по моим поступкам, а не по внешности!», — убеждена героиня.

«С мамой наша жизнь стала намного лучше», — признаются девочки. Вместе со старшей сестрой Надей они хотели бы преобразить маму в благодарность за ее любовь. Надя, к слову, тоже оказалась девушкой с характером. Все свое детство она стойко терпела капризы и выходки приемных сестер во время адаптации.

«Я и сама как мама стала, пусть и одеваюсь как бомж, зато у меня есть крыша над головой!»

Ведущие были настолько впечатлены историей Елены и Надежды, что решили подарить преображение им обеим.

В пятницу Модный суд рассматривает дело под названием «А что скажут люди?»

Родители Натальи учили её не выделяться: «Носи то, что носят твои сверстники, веди себя так, как принято в обществе, получи престижную профессию, выйди замуж один раз и на всю жизнь!».

И Наталья строго выполняла все требования, пока не встретила Давида. Он взял на себя часть забот и проблем, организовал переезд в столицу, заставил её поверить в то, что не поздно создавать семью и рожать детей, если тебе немного за сорок. Он сделал всё, но не смог изменить ее гардероб. В нём по-прежнему вещи двадцатилетней давности, скучные блузы и строгие жакеты.

«Гардероб советской учительницы!» — заявляет Давид. А ведь ему так хочется видеть рядом с собой привлекательную и соблазнительную женщину.

В рубрике «Модные советы» Александр Васильев совершит небольшой, но увлекательный экскурс в историю бижутерии.