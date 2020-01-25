Секреты известных телешоу: Сябитову подпирает подушка, а Ургант требует клятвы

То, что мы видим в эфире, - лишь часть реальности.

«Телепрограмма» узнала, что происходит за кадром популярных телепроектов.

«Пацанки»

✔ Для раскрепощенности и маргинального шарма девушкам во время записи профайлов предлагают чуть-чуть выпить.

✔ Паспорта у девушек на время съемок забирают, в случае отказа даже крадут из сумки (случай Яны Лукьяновой).

✔ Как и «Дом-2», это псевдореалити, поэтому участниц провоцируют на драки и неадекватные поступки, аргументируя это словом «шоу» и угрожая вылетом.

больше по теме Дана Борисова выбрала изысканный образ для съемок шоу «Пацанки» Телеведущая будет помогать участницам бороться с зависимостями.

«Дом-2»

Все, что вы видите в кадре, происходит на самом деле. Но при участии «дирижеров»: редакторы подсказывают в громкоговоритель, как участникам стоит себя вести, куда ведущим их направлять, на какой конфликт, драку или эмоцию выводить (как это происходит, можно увидеть в документальном фильме Виталия Манского «Девственность»).

Участники шоу получают зарплату. Размер зависит от рейтинга и популярности героя: от 50 до более чем 250 тысяч рублей в месяц. Это при учете бесплатного питания, проживания и проч. Правда, есть испытательный срок — 3 месяца, его проходят бесплатно.

Растет популярность, число подписчиков в соцсетях — растут и суммы рекламных предложений. Пока участник в шоу, он отдает половину гонораров за рекламу проекту. «Дом-2» имеет право публиковать рекламные посты в аккаунтах участников.

Материться, обсуждать политику или алкоголь, невзначай упоминать названия компаний нельзя, за это штрафуют.

Никогда не покинет проект суперпопулярный участник, даже если против него проголосовала вся «поляна», под любым предлогом ему дадут «иммунитет» (право на спасение).

«Голос»

Даже прямые эфиры (полуфиналы и финал шоу) репетируют. За день или в день съемки участники шоу выходят на сцену и без костюмов, иногда даже в куртках делают генеральный прогон всего выпуска. Шлифуются детали, отрабатывается работа камер и настройки звука.

Реплики Дмитрия Нагиева, как правило, прописаны заранее. На прямых эфирах ему в «ухо» (микронаушник) наговаривает текст суфлер, чтобы ведущий не сбился во время ответственного эфира. Однако все остроты Нагиева сугубо авторские.

Подсчет голосов происходит в специальной закрытой комнате в присутствии голландского супервайзера проекта и продюсеров Первого канала, на входе стоит охрана.

«Давай поженимся!»

Лариса Гузеева никогда не подпускает к себе гримера и красится сама.

Роза Сябитова подкладывает подушку на кресло, чтобы казаться выше в кадре.

Редакторы программы знакомят ведущих с историей и биографией гостей, чтобы троица знала, какие вопросы задавать.

После съемок «поженившиеся» чаще всего больше никогда не видят друг друга.

«Кто хочет стать миллионером?»

Публику от участников игры отгораживают световой стеной. Освещение построено так, что участники игры не видят зрителей в зале — там кромешная тьма. Этот эффект необходим, чтоб уберечь гостей от подсказок.

На каждый (!) эфир Дмитрий Дибров покупает новые очки. Дома у ведущего собралась коллекция из нескольких сотен оправ.

Зрителей в зал пускают строго в темной одежде, у них отбирают телефоны (чтобы ответы не подсматривали).

«Вечерний Ургант»

Александр Гудков, Дмитрий Хрусталев или Константин Анисимов (питерский актер и шоумен) развлекают публику, пока ведущий не пришел. Идет общение, объяснение правил, еще группа «Фрукты» дает небольшой концерт.

Несмотря на обилие закадрового смеха, выдавливать из себя смешки никто не просит. Просто Гудков предупреждает: тех, кто сидит с унылым лицом, увезут за стенку, к Елене Малышевой: «Людям в водолазках стоит быть осторожнее».

Перед съемкой массовка приносит клятву «Вечернему Урганту». Буквально. На экран выводится ролик, в котором звезда (Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Лиза Боярская, Сергей Безруков, Лариса Гузеева) с серьезным лицом дает Клятву Телезрителя «ВУ»: если случится пожар, не буду давить соседа, а сгорю сам; если родится ребенок, назову Иваном, даже если девочка, и проч. Зрители в зале радостно повторяют мантру хором.

Наиболее активные и разговорчивые во время разогрева зрители получают футболки с автографом Урганта и гостя вечера.