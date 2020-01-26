Что бывает, когда создатели телешоу перестают платить скандальным знаменитостям

В популярных звездных шоу месяцами одни и те же герои: Дана Борисова, родня Марии Шукшиной и Спартака Мишулина, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская… Но даже самые яркие «драмы в личной жизни» заканчиваются. И знаете почему? Заканчиваются контракты звезд с телепередачами. Ведь интимными подробностями своих биографий они делятся со страной за деньги. А когда все сюжетные ходы исчерпаны, скандалисты остаются без гонораров. Но это до поры до времени: как только сценаристы шоу почувствуют в себе вдохновение и придумают новый поворот, есть риск возобновления показов.

Долгожданный внук

52-летняя Мария Шукшина держала оборону два года: артистка отказывалась от заманчивых коммерческих предложений с разных телеканалов — ее просили рассказать о конфликтной ситуации с несостоявшейся невесткой и младшим внуком.

Речь идет о маленьком Марке, которого весной 2018 года родила некая Фрейя Зильбер. Отец мальчика — 22-летний сын Шукшиной Макар Касаткин, он со скандалом расстался с Фрейей еще до рождения мальчика. А Зильбер во время беременности заключила эксклюзивный контракт с шоу «Прямой эфир» и в течение двух лет разыгрывала различные скандальные сюжеты с внуком Шукшиной.

Естественно, каждый новый эпизод раскручивался вокруг звездной фамилии. За это Фрейя получала содержание — снимала на эти деньги квартиру, обеспечивала себя и сына.

Молодая женщина родом из Барнаула — там она оставила старшую дочь на попечение своей матери, а сама рванула покорять столицу. Постоянной работы не нашла, зато подвернулся заработок на ток-шоу.

Отработав контракт, Фрейя явилась к Шукшиным, которых поливала грязью, и… предложила им забрать у нее сына. Кстати, в прошлом году Макар Касаткин женился и вместе с матерью неоднократно предлагал Зильбер отдать им мальчика.

О новых обстоятельствах Мария Шукшина рассказала у себя в Инстаграме: «Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром наконец смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю — каждый зарабатывает как может. Бог нам всем судья. По контракту она не имела права прийти к нам с малышом одна — только с камерами, только по сценарию. Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад. Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев. Но кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала — нет рейтинга. А без нашего участия рейтинги стали падать — вот почему в конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам без камер и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились».

Марк освоился в большом доме бабушки и подружился с Марией Васильевной, своим папой и его женой.

В прошлом году Мария Шукшина рассказывала, что «Прямой эфир» предлагал ей 15 млн рублей за интервью. Позже Андрей Малахов опроверг, что сумма была настолько огромной, но истинной суммы не назвал.

Вечный тележених

В конце 2019-го распалась пара, которая два года ходила по телеэфирам. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин заливали всей стране о своей неземной любви.

«Благодаря Прохору я полностью изменила образ жизни. Я стала делать то, чего в моей жизни не было никогда: ходить в кино по ночам, гулять в парке часами…» — рассказывала нам Цымбалюк-Романовская.

«Влюбленные» появлялись вместе на светских мероприятиях, периодически делали фото в обнимку, но жили при этом раздельно.

Как только они стали неинтересны телевизионщикам, появилось заявление о расставании. Виталина и вовсе проговорилась своим подписчикам, что их красивая история любви: «…но это была неправда…»

У Прохора этих историй вообще вагон и маленькая тележка: с Ларисой Копенкиной он ходил в загс, с Анной Калашниковой чуть не стал отцом, Виталину спас от депрессии после развода. Интересно, с кем он заведет очередной телероман?