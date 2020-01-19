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Елена Летучая станет телеведущей на СТС

Для нового шоу объявлен кастинг участников, приглашаются дети и взрослые.

Елена Летучая станет телеведущей на СТС
Елена Летучая. Фото Global look press.

Елена Летучая станет ведущей новой программы на СТС «Детки-предки». В настоящее время для участия в шоу объявлен кастинг.

«Приглашаю вас принять участие в моем новом шоу на телеканале СТС. Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше», — объявила звезда в своем блоге.

Как сообщает сайт телеканала, неважно, кем участники шоу будут являться друг другу: дядями, тетями, бабушками, дедушками, братьями или сестрами. Главное, чтобы они были родственниками и представляли разные поколения. Семьи получают шанс выиграть путевку в Диснейленд или деньги.

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Елена Летучая станет телеведущей на СТС
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