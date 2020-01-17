ТВ-проекты

Владимир Соловьев повысил голос на гостя в эфире своей программы

Телеведущему не понравилось, что оппонент не согласен с его доводами.

Владимир Соловьев повысил голос на гостя в эфире своей программы
Владимир Соловьев. Фото: globallookpress

Владимир Соловьев разругался с гостем своей передачи на глазах зрителей. 16 января на телеканале «Россия 1» вышел выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»: в нем ведущие и эксперты затронули исторические аспекты.

Соловьев вменил режиссеру Григорию Амнуэлю, что тот якобы оправдывает польских военных, которые во времена советско-польской войны мучили отечественных граждан.

«Это была трагедия сотен тысяч красноармейцев, погибших в польских лагерях. Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Позиционировала себя как главный враг советской России?» — кричал Соловьев. Остальные эксперты в это время согласно кивали головой.

Зрители же программы разделились на два лагеря. Одним не понравилось неуважительное отношение Соловьева к спикерам. Они заявили, что ведущий специально приглашает в студию более слабых оппонентов, чтобы затем «давить их морально».

Другие же раскритиковали Амнуэля, подчеркнув, что тот слишком категоричен в своих заявлениях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вечер с Владимиром СоловьёвымВладимир СоловьевГригорий Амнуэль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Владимир Соловьев повысил голос на гостя в эфире своей программы
Интересно?
Поделись с друзьями: