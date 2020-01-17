Владимир Соловьев повысил голос на гостя в эфире своей программы

Телеведущему не понравилось, что оппонент не согласен с его доводами.

Владимир Соловьев разругался с гостем своей передачи на глазах зрителей. 16 января на телеканале «Россия 1» вышел выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»: в нем ведущие и эксперты затронули исторические аспекты.

Соловьев вменил режиссеру Григорию Амнуэлю, что тот якобы оправдывает польских военных, которые во времена советско-польской войны мучили отечественных граждан.

«Это была трагедия сотен тысяч красноармейцев, погибших в польских лагерях. Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Позиционировала себя как главный враг советской России?» — кричал Соловьев. Остальные эксперты в это время согласно кивали головой.

Зрители же программы разделились на два лагеря. Одним не понравилось неуважительное отношение Соловьева к спикерам. Они заявили, что ведущий специально приглашает в студию более слабых оппонентов, чтобы затем «давить их морально».

Другие же раскритиковали Амнуэля, подчеркнув, что тот слишком категоричен в своих заявлениях.