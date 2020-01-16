Куда путешествует российский Дед Мороз?: НТВ покажет документальный фильм

Главный волшебник страны проехал 11 тысяч километров и побывал в 28 городах — от Красноярска до Москвы.

Этой зимой Всероссийский Дед Мороз совершил уже четвертое большое путешествие по стране. Вместе с волшебником в странствие отправились ведущие телеканала НТВ и звезды сериалов. Веселая компания проехала 11 тысяч километров и зажгла огни на елках 28 городов России – от Москвы до Красноярска. Об этой поездке НТВ снял документальный фильм.

Дед Мороз побывал в 70 социальных учреждениях, посетил 70 семей и подарил детям 175 тонн подарков и четыре тонны сладостей. Зрители услышат множество трогательных историй и увидят тысячи искренних улыбок и поверят в то, что даже самые невероятные мечты могут сбываться. Своими эмоциями и впечатлениями от поездки также поделятся знаменитые помощники Деда Мороза – Сергей Майоров, Татьяна Грамон, Иван Трушкин, Айна Николаева, Елена Спиридонова и другие.

Документальный фильм «Большое путешествие Деда Мороза» покажут на телеканале НТВ 18 января в 08:45.