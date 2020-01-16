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«Я ищу еще третью»: 53-летний актер Юрий Гумиров оказался многоженцем

Звезда сериалов рассказал, как живет с двумя женщинами. Более того, он находится в поисках третьей супруги.

«Я ищу еще третью»: 53-летний актер Юрий Гумиров оказался многоженцем
Юрий Гумиров. фото: кадр из передачи "На самом деле"

Юрий Гумиров родился в Дудинке и долго жил за полярным кругом. Сейчас он известный актер, который снялся в таких сериалах, как «Адвокат», «Учитель в законе«, «Семья адвоката Беляева», «Чернобыть: Зона отчуждения». О личной жизни артиста ничего не было известно. Но на днях он пришел на передачу «На самом деле» с двумя женами. И объявил, что ищет третью спутницу жизни.

53-летний артист оказался многоженцем. Гумиров заверил, что любит своих женщин. Студия неоднозначно отреагировала на заявление мужчины, так как в России многоженство запрещено.

«Кроме того, что у меня есть две прекрасные жены, я ищу еще третью. Кроме того, я собираюсь вам сказать на детекторе лжи, что я не один такой, а любой российский мужчина может жить так и любая российская женщина может получить свою долю радости», — объявил актер.

Он рассказал, как живет с двумя женщинами. Юрий признался, что женился на первой избраннице, Ольге Турустовой, в 1998 году. Она подарила ему двоих дочерей. По словам мужчины, именно она дала ему свободу, позволив встречаться с другими женщинами. Гумиров признался, что после этого у него были отношения с пятью женщинами. Об этих романах его жена знала. А спустя годы он встретил даму, которая его покорила. Официально он с ней не в браке, но называет ее исключительно женой.

Юрий Гумиров признал себя многоженцем. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

В студию пришла и сама Ольга. Она рассказала, как познакомилась с Юрием в Одессе. «Я люблю этого человека. А любить — это хотеть, чтобы твой любимый человек был счастлив. Если для него счастье это, то почему меня должно это волновать или беспокоить? Меня любят!» — высказалась героиня. Она подтвердила, что поддерживает многоженство мужа и помогала ему подбирать кандидаток на роль второй жены. «Отдыхать нужно хоть немножко, хотя бы от секса», — пояснила Ольга. Она заверила, что не испытывает чувства ревности.

Первая жена Гумирова. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Еще одна возлюбленная Гумирова по имени Лидия. Она призналась, что была поражена, когда поняла, что Юрий женат. «Я это долго не принимала и не понимала. Дело в том, что я с молодых ногтей работаю в мужском коллективе. Только одного-двух мужчин за свою жизнь я встречала, которые не изменяли своим женам. Остальные все поголовно изменяют, только не афишируют», — поделилась женщина. Она отметила, что понимает всю нестандартность ситуации, но, по словам Лидии, со временем она приняла ее.

«У нас разделение территории, разделение денежных потоков, потому что я человек сам по себе независимый. Я его люблю. Для него я жена», — высказалась героиня.

Юрий с женами и детьми. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Гости в студии были шокированы происходящим. Многие высказались против того, чтобы мужчины так жили. Некоторые и вовсе заверили, что Ольга позволила Юрию иметь другие отношения, так как у нее не было выбора. Однако детектор лжи показал, что Ольга счастлива с мужем и очень его любит. Ее все устраивает. Гумиров также не солгал, что у него любовь к обеим женщинам. А вот Лилия, как оказалась, не совсем довольна положением вещей.

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звездные семьиНовости googleПередача "На самом деле"Юрий Гумиров
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«Я ищу еще третью»: 53-летний актер Юрий Гумиров оказался многоженцем
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