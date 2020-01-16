«Я ищу еще третью»: 53-летний актер Юрий Гумиров оказался многоженцем

Юрий Гумиров родился в Дудинке и долго жил за полярным кругом. Сейчас он известный актер, который снялся в таких сериалах, как «Адвокат», «Учитель в законе«, «Семья адвоката Беляева», «Чернобыть: Зона отчуждения». О личной жизни артиста ничего не было известно. Но на днях он пришел на передачу «На самом деле» с двумя женами. И объявил, что ищет третью спутницу жизни.

53-летний артист оказался многоженцем. Гумиров заверил, что любит своих женщин. Студия неоднозначно отреагировала на заявление мужчины, так как в России многоженство запрещено.

«Кроме того, что у меня есть две прекрасные жены, я ищу еще третью. Кроме того, я собираюсь вам сказать на детекторе лжи, что я не один такой, а любой российский мужчина может жить так и любая российская женщина может получить свою долю радости», — объявил актер.

Он рассказал, как живет с двумя женщинами. Юрий признался, что женился на первой избраннице, Ольге Турустовой, в 1998 году. Она подарила ему двоих дочерей. По словам мужчины, именно она дала ему свободу, позволив встречаться с другими женщинами. Гумиров признался, что после этого у него были отношения с пятью женщинами. Об этих романах его жена знала. А спустя годы он встретил даму, которая его покорила. Официально он с ней не в браке, но называет ее исключительно женой.

В студию пришла и сама Ольга. Она рассказала, как познакомилась с Юрием в Одессе. «Я люблю этого человека. А любить — это хотеть, чтобы твой любимый человек был счастлив. Если для него счастье это, то почему меня должно это волновать или беспокоить? Меня любят!» — высказалась героиня. Она подтвердила, что поддерживает многоженство мужа и помогала ему подбирать кандидаток на роль второй жены. «Отдыхать нужно хоть немножко, хотя бы от секса», — пояснила Ольга. Она заверила, что не испытывает чувства ревности.

Еще одна возлюбленная Гумирова по имени Лидия. Она призналась, что была поражена, когда поняла, что Юрий женат. «Я это долго не принимала и не понимала. Дело в том, что я с молодых ногтей работаю в мужском коллективе. Только одного-двух мужчин за свою жизнь я встречала, которые не изменяли своим женам. Остальные все поголовно изменяют, только не афишируют», — поделилась женщина. Она отметила, что понимает всю нестандартность ситуации, но, по словам Лидии, со временем она приняла ее.

«У нас разделение территории, разделение денежных потоков, потому что я человек сам по себе независимый. Я его люблю. Для него я жена», — высказалась героиня.

Гости в студии были шокированы происходящим. Многие высказались против того, чтобы мужчины так жили. Некоторые и вовсе заверили, что Ольга позволила Юрию иметь другие отношения, так как у нее не было выбора. Однако детектор лжи показал, что Ольга счастлива с мужем и очень его любит. Ее все устраивает. Гумиров также не солгал, что у него любовь к обеим женщинам. А вот Лилия, как оказалась, не совсем довольна положением вещей.