В российское ТВ ворвется автомобильный канал MotorTrend

Российским телезрителям станет доступен канал MotorTrend из семейства Discovery. Его трансляцию собираются запустить медиакомпания «Медиа Альянс» и провайдер МТС. Любители драйва, скорости и ревущих моторов смогут получить полезный и развлекательный контент в пакете МТС ТВ.
Канал круглосуточно рассказывает о гонках и тюнинге, буднях гаражных мастерских и передовых автосалонов. Самые популярные программы на MotorTrend — «Убитые тачки» и «Битвы моторов».
Ведущие первой отыскивают ржавые автомобили, которые еще на ходу. Всего за несколько дней и с малыми финансовыми вложениями они отремонтируют этот транспорт и устраивают ему мини-состязания на выносливость.
Эксперты второго шоу сравнивают скорость, мощность, маневренность машин на гонках. Речь идет как о новых, так и винтажных автомобилях, кастом-моделях, суперкарах, внедорожниках и мотоциклах.
«В России традиционно любят и ценят автомобильный контент, а MotorTrend – бренд, хорошо известный автолюбителям во всем мире. Поэтому мне особенно приятно, что этот канал пополнил портфолио «Медиа Альянс», и отныне доступен и в нашей стране», — говорит гендиректор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.
«Мы уверены, что канал с мировой популярностью найдет своего преданного зрителя и в России. И мы рады, что наши абоненты будут первыми, кому он станет доступен», – добавил глава «МТС-Медиа» Алексей Иванов.