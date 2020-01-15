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В российское ТВ ворвется автомобильный канал MotorTrend

Любителей ревущих моторов приглашает к экрану МТС ТВ.

В российское ТВ ворвется автомобильный канал MotorTrend
Российских зрителей ждет качественный автомобильный контент. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Российским телезрителям станет доступен канал MotorTrend из семейства Discovery. Его трансляцию собираются запустить медиакомпания «Медиа Альянс» и провайдер МТС. Любители драйва, скорости и ревущих моторов смогут получить полезный и развлекательный контент в пакете МТС ТВ.

Канал круглосуточно рассказывает о гонках и тюнинге, буднях гаражных мастерских и передовых автосалонов. Самые популярные программы на MotorTrend — «Убитые тачки» и «Битвы моторов».

Ведущие первой отыскивают ржавые автомобили, которые еще на ходу. Всего за несколько дней и с малыми финансовыми вложениями они отремонтируют этот транспорт и устраивают ему мини-состязания на выносливость.

Эксперты второго шоу сравнивают скорость, мощность, маневренность машин на гонках. Речь идет как о новых, так и винтажных автомобилях, кастом-моделях, суперкарах, внедорожниках и мотоциклах.

«В России традиционно любят и ценят автомобильный контент, а MotorTrend – бренд, хорошо известный автолюбителям во всем мире. Поэтому мне особенно приятно, что этот канал пополнил портфолио «Медиа Альянс», и отныне доступен и в нашей стране», — говорит гендиректор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

«Мы уверены, что канал с мировой популярностью найдет своего преданного зрителя и в России. И мы рады, что наши абоненты будут первыми, кому он станет доступен», – добавил глава «МТС-Медиа» Алексей Иванов.

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DiscoveryMotorTrendавтомеханикавтомобилигонкиКанал ДискаверимотоциклыМТС
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В российское ТВ ворвется автомобильный канал MotorTrend
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