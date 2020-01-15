В российское ТВ ворвется автомобильный канал MotorTrend

Российским телезрителям станет доступен канал MotorTrend из семейства Discovery. Его трансляцию собираются запустить медиакомпания «Медиа Альянс» и провайдер МТС. Любители драйва, скорости и ревущих моторов смогут получить полезный и развлекательный контент в пакете МТС ТВ.

Канал круглосуточно рассказывает о гонках и тюнинге, буднях гаражных мастерских и передовых автосалонов. Самые популярные программы на MotorTrend — «Убитые тачки» и «Битвы моторов».

Ведущие первой отыскивают ржавые автомобили, которые еще на ходу. Всего за несколько дней и с малыми финансовыми вложениями они отремонтируют этот транспорт и устраивают ему мини-состязания на выносливость.

Эксперты второго шоу сравнивают скорость, мощность, маневренность машин на гонках. Речь идет как о новых, так и винтажных автомобилях, кастом-моделях, суперкарах, внедорожниках и мотоциклах.