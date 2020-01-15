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Покинула сцену ради любимого: вдова Караченцова раскроет свой «Секрет на миллион»

Актриса Людмила Поргина ответит на вопросы Леры Кудрявцевой.

Покинула сцену ради любимого: вдова Караченцова раскроет свой «Секрет на миллион»
Людмила Поргина прожила в браке с Караченцовым 43 года. Фото: АГН Москва

18 января в эфире НТВ выйдет очередной выпуск передачи «Секрет на миллион», гостьей которого стала вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина. Женщина раскроет множество тайн, которые долгие годы хранила от поклонников. Самый главный секрет — от чего актрисе пришлось отказаться ради любимого.

Напомним, что у Поргиной было множество ярких ролей в одном из ведущих театров России — «Ленкоме», но в 2010 году она поставила крест на карьере и посвятила себя мужу, для которого являлась единственной опорой (в 2005-ом Караченцов попал в ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму).

Людмила Поргина
Тяжело ли быть женой любимца миллионов, расскажет Людмила Поргина в передаче «Секрет на миллион». Фото: НТВ.

Об этой паре за кулисами и среди публики ходило множество слухов. Злые языки постоянно болтали о возможном расставании и любовницах актера. Поэтому, когда Поргина так самоотверженно ухаживала за пострадавшим супругом, многие не поверили, что ее чувства исходят от чистого сердца.

В программе 71-летняя Людмила Андреевна расскажет, через что ей пришлось пройти, о чем шептались у нее за спиной, как она приняла внебрачную дочь Караченцова и с какой женщиной делила сердце любимого. Также зрители узнают об алкогольной зависимости легендарного актера и обстоятельствах его смерти.

Новый выпуск телешоу «Секрет на миллион» — в субботу, 18 января, в 20:50 на НТВ.

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«Секрет на миллион»ВдоваКудрявцева новостиЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовНовости googleНовости телевиденияНТВ
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Покинула сцену ради любимого: вдова Караченцова раскроет свой «Секрет на миллион»
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