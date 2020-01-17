Девушки и единственный мужчина-«вишенка на торте»: что мы увидим в «Женском Стендапе» на ТНТ

В субботу, 18 января, на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного шоу «Женский Стендап», в котором только женщины будут рассказывать свои монологи не только о женщинах.

Кто-то считает, что стендап в России появился вместе с Райкиным, кто-то даже вспоминает Петросяна, Задорнова и Виктора Коклюшкина.

Однако развитие жанр получил в нашей стране только семь лет назад, когда на ТНТ появился Stand Up, ставший впоследствии одним из самых популярных комедийных шоу на российском телевидении.

Это жесткий, откровенный, брутальный юмор, в котором исключением из правила являлась Юлия Ахмедова. Но это только на первый взгляд. На самом деле, она ничуть не уступала мужчинам ни в жесткости шуток, ни в откровенности затрагиваемых тем.

В итоге стендапом стали заниматься многие: от студентов и безработных — до бизнесменов и домохозяек. Все чаще на сцену шоу Stand Up выходили именно девушки.

— Я шучу на бытовые, семейные темы, — рассказывает Teleprogramma.pro участница шоу Надя Джабраилова. — Пишу про трудности, с которыми сталкивается девочка, которая выходит замуж, начинает взрослую жизнь. Я часто в жизни удивляюсь, сколько всего нужно делать и успевать и сколько требований к тебе у окружающих. Будь и красивой, и успешной, и хозяйственной, и всегда при этом улыбайся.

Креативными продюсерами проекта стали Ирина Мягкова и Зоя Яровицына, знакомые зрителям как участницы и победители комедийных шоу телеканала ТНТ.

Девушки обещают, что никаких ограничений в новом шоу не будет. Темы самые разнообразные и каждая из девушек будет шутить о том, что волнует ее в данный момент. Отношения с мужем? Воспитание детей? Ремонт? Спорт? Охота орлов на диких коз и изучение поведения кротов в невесомости? Да пожалуйста! Главное, чтобы было смешно.

— Я не делю юмор на мужской и женский — он либо смешной, либо нет, — делится с нами участница шоу «Женский Стендап» на ТНТ Варвара Щербакова. — А к женщинам в юморе относятся прекрасно! У нас в городе много смешных девочек. Я рассказываю про жизнь, семью, а также знакомых вам мужчин и женщин.

Само собой, в новом проекте не обойдется без сюрпризов. Один из них — Павел Залуцкий, единственный мужчина в «Женском Стендапе». Он — открытый гей, а девушки называют его просто «вишенка на торте». Павел давно занимается стендапом, но подходящей площадки для себя так и не нашел, поэтому «Женский Стендап» подошел идеально.

— Шоу у нас будет открытым и честным, а раз так, то давайте и впрямь честно — ведь в каждой женской компании всегда есть гей. А у нас он еще и талантливый, — признается Ирина Мягкова Teleprogramma.pro. — Причем женским стендап будет не только в кадре, но и вне его. Производством еженедельного часового шоу занимаются в основном девушки. Они и креативные продюсеры, и исполнительный продюсер, и даже оператор шоу тоже девушка. И все отлично работает!

Не пропустите! В эту субботу в 22:00 премьерный выпуск шоу «Женский стендап» на ТНТ.