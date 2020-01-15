Циркачи, бывшая героиня шоу и вражда сестер: кто придет в «Модный приговор» на этой неделе

По просьбам читателей Teleprogramma.pro мы будем заранее рассказывать о героях популярной передачи.

Программа «Модный приговор» на Первом канале пользуется большим успехом у читателей Teleprogramma.pro. Нас попросили больше писать о шоу, и мы решили вот что: каждую неделю мы будем публиковать небольшие анонсы о предстоящих выпусках.

Только у нас на сайте вы узнаете, кто станет героем шоу, которое еще не вышло на экраны телевизоров.

Среда, 15 января

В модный суд обратилась бывшая героиня Валерия Логвиненко. Она утверждала, что её подруге Елене Петровой необходима помощь: гардероб женщины страдает от обилия мужских вещей и нелепых детских нарядов.

В то же время личная жизнь Елены трещит по швам: всю себя она посвятила любимой дочке Марго, а мужчин на горизонте нет уже несколько лет.

Годы в детском доме, деспотичная приемная мать, смерть отца Маргоши – все это подкосило Елену. Молодая женщина не верит в то, что когда-нибудь будет счастлива. Выпуск будет называться «В нашей семье третий – лишний!».

Четверг, 16 января

В четверг в «Модном приговоре» — цирковая семейная пара. Тридцать лет назад, когда Борис познакомился с Еленой, она уже была примой звездой цирка, а он — лишь начинающим воздушным гимнастом. Борис стал действовать решительно, задаривал девушку цветами и вниманием. Привозил ей цветы даже из других стран.

От первого брака у Елены уже было трое детей, но это не помешало Борису завоевать сердце и расположение принцессы цирка. Не так давно влюбленные отметили серебряную свадьбу. Сейчас Елена уже на пенсии и из принцессы цирка превратилась в бабушку.

Смогут ли стилисты «Модного приговора» вернуть Борису ту циркачку, которая покорила его сердце много лет назад, смотрите на Первом канале.

Пятница, 17 января

В пятницу Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина попробуют помирить родных сестер Екатерину и Ирину.

По мнению старшей сестры, Екатерина никогда не умела одеваться. И когда она переехала из маленького городка в Москву, то была обязана научиться одеваться как «столичная штучка». Однако у нее не получилось. Позже старшая сестра тоже перебралась в столицу, поселилась у младшей и теперь постоянно критикует ее внешний вид.

Екатерина от обвинений отбивалась: «Мне нравятся мои вещи! И мне обидно, что моя сестра, которая сейчас живет у меня, постоянно надо мной смеется. Мало того, что она смеется надо мной сама, так она еще и моего мужа подстрекает! Теперь они оба обсмеивают мой внешний вид. Я даже повесила правило на холодильник, где написано, что надо мной смеяться нельзя».

Смогут ли стилисты «Модного» примирить двух сестер и превратить Екатерину в настоящую столичную штучку?

На следующей неделе мы опубликуем новые анонсы и, надеемся, вам будет это интересно.