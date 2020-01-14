«Ты загнал в могилу мою бабушку»: актер Роман Жилкин предъявил брату обвинения

Звезда сериалов полгода не общался с родственников, но Ростислав Жилкин вызвал его на детектор лжи в программу «На самом деле».

Водитель из Санкт-Петербурга Ростислав Жилкин является сводным братом известного актера Романа Жилкина, который снялся в «Ментовских войнах», сериале «Высокие ставки» и других кинокартинах. Однако полгода назад родственник вычеркнул его из своей жизни. Это произошло в тот момент, когда артист начал заниматься оформлением бумаг для унаследования наследства своего отца Анатолия Ивановича. Он настоял на проведении ДНК-теста на материнство, который якобы показал, что Ростислав не его брат.

Роман обвинил некогда близкого человека в смерти бабушки и отца. Он заявил, что не позволит ему видеться с матерью. Ростислав не стал сдаваться. Он обратился в передачу «На самом деле», так как убежден, что актер подделал результаты ДНК-теста. Его также обижает, что родственник не хочет ему помогать, хотя за одну только роль в кино получает по 2 миллиона рублей.

«На данный момент вступая в наследство мой брат со своей пассией пытается выставить, что я не являюсь сыном ни мамы, ни покойного папы», — сказал Жилкин.

«Я знаю, что мы сводные братья по маме. Папы у нас не родные, но всю жизнь меня воспитывал отчим, Анатолий Иванович», — пояснил он. Мужчина считает, что его брата родители любили больше. Эксперты выяснили на полиграфе, что Ростислав испытывает неприязнь к своему брату. «Мой брат бросил меня в нищете. Он получает миллионы, а я гнию один, даже мать ко мне не подпускает», — процитировала героя эксперт Сабина Пантус.

После этого в студии появился Роман. Он объяснил, почему не горит желанием общаться с названным братом. «Ты для меня никто! Ты загнал в могилу мою бабушку, моего отца, а теперь ты хочешь загнать в могилу и ее(маму)?» — стал возмущаться актер. Он вспомнил, как в День театра нашел в дверях записку соседей, где говорилось, что его бабушка у них. «Братец видимо тоже отмечал День театра. Видимо было очень весело. Она не выдержала этого. Через несколько дней она умерла», — вспомнил артист эпизод из 1994 года. Он обвинил брата в алкогольной зависимости.

Злится Роман на родственника, что тот не пришел на похороны отца. Он уверен, что мужчина ушел в загул в тот момент. «У меня был микроинфаркт», — стал оправдываться Ростислав. Детектор лжи показал, что он лжет. Мужчина действительно тогда выпивал и никакого инфаркта у него не было. При этом он не виноват в смерти отца, но виноват в смерти бабушки. После этого Роман заявил, что спасает маму, которую его брат тоже может сгубить.

После этого эксперты задали вопросы героям передачи. Оказалось, что актер действительно подделал ДНК-тест. Новая экспертиза показала, что у Романа и Ростислава одна мама. Сама родительница Жилкиных тоже это подтвердила. Как оказалось, на фальсификацию актера подтолкнула его девушка Кристина, которая заинтересована в том, чтобы он получил наследство.