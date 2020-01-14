ТВ-проекты

В день рождения Высоцкого Первый канал покажет фильм «И, улыбаясь, мне ломали крылья»

Часовой рассказ о легендарном советском артисте изобилует редкими кинохрониками.

В день рождения Высоцкого Первый канал покажет фильм «И, улыбаясь, мне ломали крылья»
Владимир Высоцкий умер в 1980 году. Фото: Russian Look

25 января, ко дню рождения Владимира Высоцкого, Первый канал покажет документальный фильм о легендарном артисте. Казалось бы, о нем сказано и показано уже столько всего, но создатели картины «И, улыбаясь, мне ломали крылья» смогли найти новые истории и архивные съемки. Например, Высоцкий мог сыграть в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», а на съемочной площадке картины «Сыновья уходят в бой» артист за одну ночь написал целых три песни. Также он заставил полюбить кино и сняться в «Служили два товарища» актера Вениамина Смехова.

«Невозможно закончить разговор о нем, — говорит последний. — Вот Пушкина узнали через 200 лет. Высоцкому еще очень долго жить, и когда-то наступит момент, когда о нем будет в какой-то достойной полноте рассказ…»

В фильме приняли участие Марина Влади и Никита Высоцкий, фотографы Валерий Плотников и Александр Стернин, режиссер Петр Солдатенков, актеры Никита Ефремов, Артем Быстров и другие. Он был показал впервые в 2018 году, и 25 января Первый канал повторит его в 15:20.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Высоцкийдокументальное кинодокументальный фильмНовости googleПервый канал
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В день рождения Высоцкого Первый канал покажет фильм «И, улыбаясь, мне ломали крылья»
Интересно?
Поделись с друзьями: