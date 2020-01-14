В день рождения Высоцкого Первый канал покажет фильм «И, улыбаясь, мне ломали крылья»

25 января, ко дню рождения Владимира Высоцкого, Первый канал покажет документальный фильм о легендарном артисте. Казалось бы, о нем сказано и показано уже столько всего, но создатели картины «И, улыбаясь, мне ломали крылья» смогли найти новые истории и архивные съемки. Например, Высоцкий мог сыграть в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», а на съемочной площадке картины «Сыновья уходят в бой» артист за одну ночь написал целых три песни. Также он заставил полюбить кино и сняться в «Служили два товарища» актера Вениамина Смехова.

«Невозможно закончить разговор о нем, — говорит последний. — Вот Пушкина узнали через 200 лет. Высоцкому еще очень долго жить, и когда-то наступит момент, когда о нем будет в какой-то достойной полноте рассказ…»

В фильме приняли участие Марина Влади и Никита Высоцкий, фотографы Валерий Плотников и Александр Стернин, режиссер Петр Солдатенков, актеры Никита Ефремов, Артем Быстров и другие. Он был показал впервые в 2018 году, и 25 января Первый канал повторит его в 15:20.