Актера Константина Самоукова уличили в неверности на детекторе лжи

Возлюбленная звезды сериала «Ничто не случается дважды» устроила за ним слежку. Девушка стала очевидцем встречи артиста с другой женщиной и заподозрила его в измене.

Константин Самоуков снялся в множестве картин, включая фильм «Балканский рубеж» и рейтинговый сериал «Ничто не случается дважды». Привлекательный актер строит отношения с Валерией Пенкиной, но несколько недель назад девушка заподозрила возлюбленного в измене. Она решила за ним проследить с помощью специальной программы. Ее насторожил тот факт, что мужчина уединился со своим риэлтором в загородном доме, заранее купив алкоголь и продукты.

Происходящее показалось Валерии подозрительным и она обратилась в передачу «На самом деле». Актер обычно не дает интервью и не говорит о личной жизни, но на этот раз он сделала исключение. Константин сразу предупредил, что не верит в то, что детектор лжи способен правильно работать. «Я доказываю, что я прав. Я хочу увидеть ее глаза», — сказал артист.

Самоуков длительное время находился в браке. По его словам, семилетний союз распался, так как они не сошлись интересами. С Пенкиной познакомился во время учебы во ВГИКе. Они живут в гражданском браке уже четыре года.

«Я заметил, что в последнее время она стала напряженная, недоверчивая и злая. Я решил арендовать для нас дом. Товарищ познакомил меня с Екатериной, риэлтором. Мы встретились с ней один раз, обговорили условия сделки. Потом мы увиделись уже на осмотре объекта», — рассказал актер.

Он признался, что купил тогда продукты для себя. Константин заверил, что не изменял возлюбленной. За завтраком с риэлтором актера и застала девушка. Он заверил, что в этом нет ничего особенного. Валерия снова не поверила гражданскому мужу.

«Я заметила, что мы с ним стали отдаляться. Он перестал со мной близко общаться. Я не привыкла проверять телефоны, никогда в чужих телефонах не лазила. Но так как сложилась такая ситуация, то когда Костя пришел пьяный под утро. Он наврал, что ходил в ночной клуб с другом. Этого друга в тот момент даже в Москве не было», — поведала Валерия.

По словам девушки, она потом решила проследить за возлюбленным с помощью программы на телефоне. Восемь часов Пенкина следила за передвижениями артиста. Так она узнала, что мужчина поехал в загородный коттедж. После этого эксперты задали вопросы героям передачи. Они выяснили, что Константин перебивал девушку в студии специально, чтобы сбить ее с мысли. Также он намеренно пытался занизить ее самооценку.

Екатерина, которая, к слову, является замужней женщиной, тоже пришла в студию. Детектор лжи показал, что она подрабатывает риэлтором, но с Константином она встречалась не для сдачи объекта. На вопрос об интимной жизни и Катя, и Костя ответили отрицательно. «Это ложь, в обоих случаях», — заключил полиграфолог Роман Утюжанин. Более того, он выяснил, что Катя специально решила сблизиться с актером, чтобы получить с этого выгоду. После этого Валерия не выдержала и накинулась на возлюбленного с кулаками. Она едва не порвала на нем футболку.