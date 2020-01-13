ТВ-проекты

Актера Константина Самоукова уличили в неверности на детекторе лжи

Возлюбленная звезды сериала «Ничто не случается дважды» устроила за ним слежку. Девушка стала очевидцем встречи артиста с другой женщиной и заподозрила его в измене.

Актера Константина Самоукова уличили в неверности на детекторе лжи
Константин Самоуков. фото: кадр из сериала "Золотой глаз"

Константин Самоуков снялся в множестве картин, включая фильм «Балканский рубеж» и рейтинговый сериал «Ничто не случается дважды». Привлекательный актер строит отношения с Валерией Пенкиной, но несколько недель назад девушка заподозрила возлюбленного в измене. Она решила за ним проследить с помощью специальной программы. Ее насторожил тот факт, что мужчина уединился со своим риэлтором в загородном доме, заранее купив алкоголь и продукты.

Происходящее показалось Валерии подозрительным и она обратилась в передачу «На самом деле». Актер обычно не дает интервью и не говорит о личной жизни, но на этот раз он сделала исключение. Константин сразу предупредил, что не верит в то, что детектор лжи способен правильно работать. «Я доказываю, что я прав. Я хочу увидеть ее глаза», — сказал артист.

Самоуков длительное время находился в браке. По его словам, семилетний союз распался, так как они не сошлись интересами. С Пенкиной познакомился во время учебы во ВГИКе. Они живут в гражданском браке уже четыре года.

«Я заметил, что в последнее время она стала напряженная, недоверчивая и злая. Я решил арендовать для нас дом. Товарищ познакомил меня с Екатериной, риэлтором. Мы встретились с ней один раз, обговорили условия сделки. Потом мы увиделись уже на осмотре объекта», — рассказал актер.

Самоуков признался, что завтракал с риэлтором. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Он признался, что купил тогда продукты для себя. Константин заверил, что не изменял возлюбленной. За завтраком с риэлтором актера и застала девушка. Он заверил, что в этом нет ничего особенного. Валерия снова не поверила гражданскому мужу.

«Я заметила, что мы с ним стали отдаляться. Он перестал со мной близко общаться. Я не привыкла проверять телефоны, никогда в чужих телефонах не лазила. Но так как сложилась такая ситуация, то когда Костя пришел пьяный под утро. Он наврал, что ходил в ночной клуб с другом. Этого друга в тот момент даже в Москве не было», — поведала Валерия.

Валерия следила за возлюбленным. фото: кадр из передачи «На самом деле»

По словам девушки, она потом решила проследить за возлюбленным с помощью программы на телефоне. Восемь часов Пенкина следила за передвижениями артиста. Так она узнала, что мужчина поехал в загородный коттедж. После этого эксперты задали вопросы героям передачи. Они выяснили, что Константин перебивал девушку в студии специально, чтобы сбить ее с мысли. Также он намеренно пытался занизить ее самооценку.

Екатерина, которая, к слову, является замужней женщиной,  тоже пришла в студию. Детектор лжи показал, что она подрабатывает риэлтором, но с Константином она встречалась не для сдачи объекта. На вопрос об интимной жизни и Катя, и Костя ответили отрицательно. «Это ложь, в обоих случаях», — заключил полиграфолог Роман Утюжанин. Более того, он выяснил, что Катя специально решила сблизиться с актером, чтобы получить с этого выгоду. После этого Валерия не выдержала и накинулась на возлюбленного с кулаками. Она едва не порвала на нем футболку.

Валерия устроила потасовку. фото: кадр из передачи «На самом деле»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

детектор лжиКонстантин СамоуковНовости googleПередача "На самом деле"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актера Константина Самоукова уличили в неверности на детекторе лжи
Интересно?
Поделись с друзьями: