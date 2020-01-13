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Съемочная группа «Последнего героя» попала под извержение вулкана

Российская съемочная группа «Последнего героя» оказалась в районе извержение филиппинского вулкана Тааль на Филиппинах.

Съемочная группа «Последнего героя» попала под извержение вулкана
На Филиппинах извергается вулкан Тааль. Фото: Reuters

В зону бедствия уже попали 80 тысяч человек. В том числе и остров, на котором проходили съемки шоу ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звёзд». Власти уже объявили массовую эвакуацию.

«Из-за извержения вулкана Тааль все аэропорты закрыты как минимум на три дня, и у нас возникли проблемы с доставкой людей и видео: одна часть нашей съёмочной группы не может прилететь, другая – вылететь. Мы только приступили к съёмкам программы, и весь отснятый материал сразу же пересылаем в Москву самолётами, чтобы успеть смонтировать его к телепремьере. Трудности с авиасообщением поставили эти планы под угрозу, однако мы постараемся сделать всё, чтобы программа вышла в срок», — рассказал продюсер шоу Антон Гореславский.

Представители местных служб безопасности заверили, что прямой угрозы для съёмочной группы и участников пока нет. И ведущая шоу Яна Троянова в своем Инстаграмме поспешила успокоить поклонников.

«На Филиппинах произошло извержение вулкана. На «Последнем герое» никто не пострадал. Нас не коснулось», — написала она.

Напомним, что в новом сезоне «Последнего героя» российским актёрам и музыкантам, имена которых пока держатся в секрете, будет противостоять команда телезрителей, которую отобрали из более чем 4000 претендентов.

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извержПоследний геройФилиппиныЯна Троянова
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Съемочная группа «Последнего героя» попала под извержение вулкана
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