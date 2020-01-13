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Во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах началось извержение вулкана

О том, как себя чувствует коллектив шоу, рассказала в своем блоге его ведущая Яна Троянова.

Во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах началось извержение вулкана
Кадр из передачи "Последний герой"

Яна Троянова сообщила в личном блоге о запуске очередного сезона программы «Последний герой».

«Мы стартанули. Уже в феврале смотрите «Последний герой» на канале ТВ-3», — написала актриса в Instagram.

В новом сезоне шоу Яна вновь будет выполнять роль ведущей. Отметим, что в прошлый раз она проявилась в этом амплуа настолько искусно, что получила премию «ТЭФИ».

В этот раз актриса предстанет перед зрителями в необычном смелом образе: на голове у нее появились длинные дреды, на руке – тату, стиль одежды – воинственный, с камуфляжным принтом. Фолловеры звезды отметили, что выглядит она, как истинная амазонка.

В этот раз экстрим-шоу сопроводилось настоящим стихийным бедствием. Как раз в период съемок на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Однако звезда сериала «Ольга» заверила, что они не попали в зону бедствия и со съемочным коллективом все в порядке.

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Во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах началось извержение вулкана
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