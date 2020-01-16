Победитель шоу «Голос-8» Аскер Бербеков: «Вместе с отцом решим, как потратить миллион»

Знаменитую песню Never Give Up («Никогда не сдавайся») написала и спела австралийка Sia, и название этой композиции может стать одним из девизов «Голоса». Под Новый год это в очередной раз доказал Аскер Бербеков — неизвестный широким массам певец из Кабардино-Балкарии, который с четвертой попытки (!) прорвался в «Голос» и в финале выиграл проект у сына Вилли Токарева Антона с двукратным преимуществом — 66,1% на 33,9% голосов. Скромный, тихий и интеллигентный певец не эпатировал публику, а молча делал свое дело, чем и влюбил в себя большую часть аудитории. «Телепрограмма» побеседовала с артистом, которого в родной республике теперь носят на руках.

«Бабушки говорили: «Наверное, там все куплено»

— Аскер, откуда такая сила воли? Три раза вас отправляли с «Голоса» домой. Неужели не возникало мысли: «Это не мое»?

— Я живу по принципу «Идущий осилит дорогу». Просто иду. И с «Голосом» также. Без пения в этом мире себя не ощущаю — хоть и окончил актерский факультет ГИТИСа, пою с детства и потому считал, что это мой конкурс. Проект о вокале. То, что меня не брали три раза, воспринял философски: значит, еще не пришло мое время. Ждал момента, когда судьба даст шанс. Так в итоге и вышло. Я пришел снова. И победил. Если честно, сильнее всего хотел порадовать родителей и бабушку с дедушкой — именно они вкладывались в меня, возили меня по конкурсам, купили первую гитару, синтезатор. Не скажу, что был избалован, но у меня было все, что нужно. Моя победа — посвящение и алаверды родителям и бабушке с дедушкой.

— В тот момент, когда финальные цифры голосования загорелись на табло, что чувствовали?

— Радовался не за себя, а за семью. Каждый сезон «Голоса» бабушки говорили мне, что надо идти в проект. Я отвечал, что пробую, но не получается. Они сетовали: «Ох, наверное, там все куплено!» (Смеется.) После того как я не прошел в седьмой сезон, даже они потеряли надежду. И, когда уже никто ничего не ждал, случилось чудо! Благодарен судьбе, звездам, проекту «Голос», что они дали мне осчастливить семью. Видимо, до этого я не был готов к победе. Был катастрофически скромен. А дверь в шоу, как мне говорили, надо «открывать ногой». Потом я понял, что надо удивлять. И смог раскрыть потенциал. Злости ни на кого не держу.

— Вы долго считались темной лошадкой. Были яркие исполнители, эпатажные номера и даже победители других телешоу — Ив Набиев, Рагда Ханиева… Вас это все не пугало?

— Мы с наставником изначально решили пройти этот путь максимально интеллигентно и спокойно. Плыли, как крепкий корабль. Прыгать и скакать по сцене я не собирался. Конечно, я видел, как в Ютубе другие ребята набирали больше просмотров. И Ив, и Рагда, и другие артисты делали упор на шоу — и при подборе материала, и при исполнении. А мы решили идти от вокала. В принципе у меня в арсенале тоже есть все эти приемы, я же окончил ГИТИС в 2012 году и сейчас действующий актер.

— Где играете?

— Мы делаем разножанровые спектакли в театре «Мастерская театральных ремесел». Базируемся в Доме актера. Есть драматический спектакль по Шекспиру, есть философская сказка по мотивам произведений Сергея Козлова, есть вокально-актерский спектакль, есть музыкальная эксцентрика — играем на гвоздях, тарелках, резинках, все это связано драматургией. Словом, стараемся удивлять всеми возможными способами.

— А еще у вас есть группа…

— Да, CoffeetimeBand. Мы выступаем без инструментов — только вокал и битбокс (техника звукоподражания, при которой голосом имитируется игра инструментов. — Ред.). Гастролировали по Китаю, дали там порядка 30 концертов, были призерами международных акапельных конкурсов.

«Все как в сказке — будто я стал президентом»

— А вы правда хотели работать дворником?

— (Смеется.) Это распиаренный кусок фразы, которую часто цитируют, из далекого детства. Мне нравилось, как эти люди с метлой выполняют свою работу — с достоинством. Как они наводили чистоту с прямой, гордой спиной. И делали это для всех нас. Когда я видел это по дороге в садик, был восхищен — особенно когда шел потом обратно и наблюдал, насколько чище стало. Эти люди старались для всех нас. «Как же здорово, что он так помогает людям!» — думал я. Поэтому и первая профессия, которой я хотел овладеть, была профессия дворника.

— Теперь у вас есть всероссийская слава, эфиры Первого канала и 1 миллион рублей. В дворники уже точно не пойдете. Какие планы?

— У меня еще пока не было времени подумать над этим. На днях прилетел в Кабардино-Балкарию, и что тут творилось… Я такого никогда не видел! Был безмерно счастлив. Встречали уже у трапа самолета, потом отвезли в ресторан, танцевали, министр культуры республики поблагодарил, потом несколько интервью, потом на площади Абхазии в центре Нальчика было чествование — тысяч пять человек, проехать было невозможно. Не видел такого количества людей в одном месте! Я спел для всех, после чего министр культуры КБР поздравил с победой и объявил, что меня сделали заслуженным артистом республики. А мой род Бербековых подарил мне адыгского коня.

— ?

— В песне с приглашенной звездой, Пелагеей, я пел песню «Конь» на родном черкесском языке. И упомянул нашу знаменитую породу лошадей — адыгскую. Это одна из самых выносливых пород. И вот мне подарили такого коня — потому что услышать в эфире Первого канала песню про адыгского коня было огромным новогодним подарком для нашего народа. Словом, все происходит как в сказке. Будто я стал президентом (смеется). Очень приятно.

— А как потратите миллион?

— Не успел обдумать. Даже отдохнуть времени не было. На днях был ужин с интеллигенцией Кабардино-Балкарии, мы здорово общались, обсуждали музыку. Все сильно рады, что я выиграл. Завтра снова лечу в Москву — играть спектакли. Так что некогда пока думать о миллионе. Но вообще половину я бы отдал родителям в качестве благодарности за все, что они для меня сделали. А другую половину — на развитие творчества: написание аранжировок, песни и так далее. Но это мои мысли. Пока я не обсуждал эту тему с главным наставником — отцом. Как только мы поговорим, обязательно найдем применение выигрышу.